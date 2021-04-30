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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بالاسماء .. 10 مرشحين لرئاسة جامعة قناة السويس

صدى البلد

تقدم 10 مرشحين لرئاسة جامعة قناة السويس، بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بفتح باب الترشيح من السبت 24 أبريل وفقا للجدول المعلن لكل جامعة، واستمر التقديم على مدار 5 أيام حتى 29 أبريل، على أن يتم فتح باب تلقى الطعون على مدار يومى 4 و5 مايو المقبل، ثم بعد ذلك يعقد اجتماع لجنة البت فى الطعون بحسب الجدول الزمنى للجامعة، ثم إعلان القائمة النهائية تمهيدا لإجراء المقابلات الشخصية.

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تضمنت القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، الدكتور أحمد زكي القائم بأعمال رئيس الجامعة حالياً، الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد إبراعيم السقا رئيس قسم جراحة المسالك البولية بجامعة قناة السويس، الدكتور كمال محمد حافظ وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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كما تضمنت القائمة، الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، الدكتور علي معوض أحمد أستاذ بقسم الرقابة على الأغذية بكلية طب بيطري وقائم بعمل عمد كلية الطب البيطري بجامعة العريش سابقاً، الدكتور ناصر سعيد عبدالخالص عميد كلية الزراعة، الدكتور محمد سعد زغلول عملي كلية العلوم، الدكتورة جميل محمد علي رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية.
 

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