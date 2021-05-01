مسلسل الطاووس الحلقة 19 .. الفنان اشرف مصلحي بهدد زوجته بالطلاق

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل “الطاووس”العديد من الاحداث المشوقة حيث سافرت أمنية “سهر الصايغ” مع المحامي كمال “جمال سليمان” إلى الاسكندرية لاستكمال البحث في القضية.

بينما قام الفنان اشرف مصلحي، بتهديد زوجته بالطلاق ان لم تقوم بإقناع امنية بالزواج من فيجو، كما قام أحمد فؤاد سليم “والد زين” بتهديد الصحفية بالتوقف عن البحث في قضية امنيه.

ويسلط المخرج رؤوف عبدالعزيز الضوء في مسلسل "الطاووس" على إحدى القضايا الهامة كعادته في الأعمال الدرامية التي يقدمها.

ويرفع برومو العمل، الحرج ليكشف الكثير من التفاصيل في واحدة من أهم القضايا التي تمثل خطورة على المرأة، عندما يتحول فيها البشر إلى ذئاب، وتقودهم غريزتهم إلى هدم الأخلاقيات، وهي قضية الاغتصاب والتحرش.

مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.