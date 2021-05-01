السعودية تسجل 1048 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما سجلت 11 حالة وفاة بالفيروس.

فيما سجلت السعودية 964 حالة تعافي جديدة من الفيروس.

وجاءت الرياض في المرتبة الأولى من حيث الاصابات برصيد 379 إصابة، ويليها مكة المكرمة برصيد 277 إصابة.

وبذلك أصبح إجمالي الإصابات بالفيروس في السعودية 418 ألف و411 إصابة، وإجمالي حالات التعافي من الفيروس 401 ألف و544 حالة.

كما أصبح إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 6968 حالة وفاة بالفيروس.