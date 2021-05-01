البنك المركزي: 3.706 تريليون جنيه حجم الودائع غير الحكومية في يناير الماضي

ارتفعت الودائع غير الحكومية بالنقد المحلي إلي 3.706 تريليون جنيه في يناير الماضي بعد ان كانت 3.7 تريليون جنيه في ديسمبر السابق له ومقارنة بـ 3.611 تريليونا في نوفمبر من ذات العام.



ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي فقد وصلت ودائع القطاع العام ضمن الودائع بالعملة المحلية لـ 59.24 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 62.7 مليار جنيه في ديسمبر 2020 ومقارنة بـ 64.5 مليار جنيه في نوفمبر 2020.



وبلغت ودائع القطاع الخاص نحو 471.814 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 482.2 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 460.9 مليار جنيه في نوفمبر 2020.



ودائع القطاع العائلي



ووصلت الودائع غير الحكومية للقطاع العائلي 3.2 تريليون جنيه في يناير السابق مقابل 3.12 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 3.1 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي.



بينما وصلت ودائع القطاع الخارجي إلي 13.34 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 12.132 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ 14.7 مليار جنيه في نوفمبر الماضي.

