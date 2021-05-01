افتتاح أعمال تطوير المبنى الإداري بمركز شباب سماكين الشرق

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير المبنى الإداري بمركز شباب سماكين الشرق التابع لرئاسه مركز ومدينة الحسينية بتكلفة إجمالية 250 ألف جنيه ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العامله والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

بدأت مراسم الافتتاح بإزاحة الستار وتفقد المبنى المكون من طابقين ويضم مكتبة وصالة العاب رياضية وصالة أنشطة وبلياردو.

اطلع وزير الشباب والرياضة و وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية على خطط مجلس الإدارة والبرامج التدريبية والأنشطة المنفذة على أرض الواقع ، حيث أكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة المتابعة الدورية لمراكز الشباب والوقوف على احتياجاتها الفعلية والعمل على توفيرها لتقوم المراكز الشبابية بأداء رسالتها نحو الشباب وتحقيق الفائدة للمجتمع.

وجه وزير الشباب والرياضة على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء ممارسة الأنشطة المختلفة داخل مراكز الشباب لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً بتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب ، لافتاً إلى أنه جاري أعمال إنشاء واستكمال مباني إدارية ورفع كفاءة وصيانة وترميم 11 نادي ومركز شباب بتكلفة 4 مليون و907 ألف جنيه.

أضاف المحافظ أن تطوير مراكز الشباب يساهم في إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وينمي قدراتهم ويعمل على تزويدهم بالمهارات المختلفة ، فضلاً عن استثمار أوقات فراغهم و طاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

وعلي هامش الافتتاح قام وزيرا الشباب والرياضة والقوى العاملة ومحافظ الشرقية بتفقد معرضاً يضم أعمالاً فنية لأعضاء مركزالشباب شملت مشغولات يدوية من ( الخزف – الفخار – الزجاج – البردي – التريكو – الرسم ) نالت إعجاب الحضور .

توجه وزيرا الشباب والرياضة والقوى العاملة ومحافظ الشرقية لتفقد ملعب كره قدم خماسي بأبعاد 22*44 وذلك بعد أن تم تطويره ورفع كفاءته ، حيث طالب أعضاء مجلس إداره مركز الشباب وزير الشباب والرياضه بدراسة إمكانية ضم قطعة أرض مجاورة للملعب توسعته ليصبح ملعباً قانونياً

وعلي جانب آخر فقد افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ملعب كره القدم القانوني لمركز شباب الاخيوة التابع لرئاسه مركز ومدينة الحسينية والمُقام بابعاد ٦٤ * ٩٤ متر بمساحة إجمالية ٦٠١٦ متر وبتكلفة ٣ مليون جنيه.

قام وزيرا الشباب والرياضة والقوي العاملة ومحافظ الشرقية بتفقد الملعب والتأكد من جاهزيته أمام الشباب للمشاركة في الدورات الرياضية.

شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء ممارسة الأنشطة الرياضيه والاجتماعية والثقافية داخل مراكز الشباب لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

فيما أشاد وزير القوي العاملة بما لمسه من جهد مبذول للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية باعثاً برسالة تهنئة خاصة لعمال مصر في يوم عيدهم مطالباً الجميع ببذل جهودهم لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشوده.

ومن جانبه أوضح محافظ الشرقية أن هناك تعاونا دائما بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفس هام للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانيات للشباب.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العامله والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

يذكر أن مركز شباب الإخيوة يُعد إحدى القلاع البرلمانية بمحافظة الشرقية والذي تخرج من بر لمان الشباب بالمركز نواب حاليين وسابقين بمجلس النواب المصري واشتهرت الإخيوة بالمشاركات الثقافية والشعرية على مستوى المحافظة والجمهورية.