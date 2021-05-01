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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات ممتازة وسعر منافس من شاومي..

هاتف ريدمي Note 10S..مواصفات وتفاصيل

هاتف ريدمي Note 10S
هاتف ريدمي Note 10S

كشفت شركة شاومي Xiaomi،  أحدث إصدارات علاماتها التجارية "ريدمي" ضمن سلسلة نوت 10، ويمتاز هاتف ريدمي Note 10S، الذي كشفت الشركة الصينية عن مواصفاته عبر موقعها الرسمي، بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، وشاحن سريع بقدرة 33 وات.

مواصفات هاتف ريدمي نوت 10 إس

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، حصل هاتف شاومي Redmi Note 10S، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.43 بوصة، بدقة عرض FHD+ تبلغ 1080 x 2400 بكسل، مزودة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.

 

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ويعمل هاتف ريدمي نوت 10 إس، بواسطة معالج مميز من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G95، بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، يأتي إلى جانب خياران من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ولعشاق التصوير، جاء هاتف Redmi Note 10S، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وبدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، وأما الأخير فهي مخصصة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل مخصصة للتصوير السيلفي، تأتي داخل ثقب أعلى منتصف الشاشة.

ويتمتع هاتف ريدمي نوت 10 إس، ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، والتي يتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويحتوي الهاتف على قارئ بصمات الأصابع على جانب الجهاز.

سعر هاتف ريدمي نوت 10 إس

ويمتاز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10S، بواجهة المستخدم MIUI 12، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11، ويتوفر في ثلاثة خيارات لونية هي: الأزرق والرمادي والأبيض، مقابل سعر 230 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف و 600 جنيه مصري).

 

Xiaomi Redmi Note 10S
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