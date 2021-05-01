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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلمانية عن عمال مصر: يبذلون جهودًا عظيمة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية

النائبة هدى الطنباري
النائبة هدى الطنباري عضو مجلس النواب

وجهت الدكتورة هدى الطنبارى، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، التحية والتقدير لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مشيرة إلى أنهم مصر سواعد وعصب الاقتصاد الوطني.

وقالت الطنباري: كل التحية والإجلال والاحترام لعمال مصر الذين يعملون في كل موقع ومكان ويبذلون جهوداً عظيمة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية بما يُسهم في رفعة شأن الوطن.

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وثمنت عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، السيدات العاملات اللاتي يمتهمن مهن صعبة وشاقة ويكافحن ويعملن بكل كد من أجل الإنفاق على أسرهن وتوفير متطلبات المعيشة.

وأشادت الطنباري إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمال وخاصة العمالة غير المنتظمة خاصة في ظل توفير شهادات أمان وتأمين اجتماعي فضلاً عن المبادرات الاجتماعية والصحية التي تستهدف هذه الفئات.

مجلس النواب اتحاد عمال مصر عيد العمال الرئيس السيسي النائبة هدى الطنباري اخبار محافظة كفر الشيخ

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