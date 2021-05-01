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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي يهنئ عميد لاعبي العالم بعيد ميلاده

احمد حسن وفهمي
احمد حسن وفهمي

هنّأ الفنان أحمد فهمي، صديقه، أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، وعميد لاعبي العالم، بعيد ميلاده الـ45.


ونشر أحمد فهمي، صورة، لـ أحمد حسن، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها: "عميد ميلاد سعيد".


ويمتلك الصقر عميد لاعبي العالم، تاريخًا طويلًا حافلا بالبطولات، مع الأندية التي لعب لها داخل وخارج مصر، وكذلك مع المنتخب الوطني، حيث خاض مع الفراعنة 184 مباراة دولية، وتوج بكأس إمم إفريقيا 4 مرات.


يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بمحافظة المنيا، وهو لاعب كرة قدم معتزل، والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الإفريقية والعالم، مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.


ولعب لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.

 

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منتخب مصر لاعب كرة قدم أحمد حسن بشكتاش المنتخب الوطني الفنان احمد فهمى كاس امم افريقيا موقع التواصل الاجتماعي

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