أحمد فهمي يهنئ عميد لاعبي العالم بعيد ميلاده

هنّأ الفنان أحمد فهمي، صديقه، أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، وعميد لاعبي العالم، بعيد ميلاده الـ45.



ونشر أحمد فهمي، صورة، لـ أحمد حسن، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها: "عميد ميلاد سعيد".



ويمتلك الصقر عميد لاعبي العالم، تاريخًا طويلًا حافلا بالبطولات، مع الأندية التي لعب لها داخل وخارج مصر، وكذلك مع المنتخب الوطني، حيث خاض مع الفراعنة 184 مباراة دولية، وتوج بكأس إمم إفريقيا 4 مرات.



يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بمحافظة المنيا، وهو لاعب كرة قدم معتزل، والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الإفريقية والعالم، مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.



ولعب لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.