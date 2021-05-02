عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 نصائح لتفادي أعطال السيارة .. تعرف عليها

5 أسباب لتفادي اعطال
5 أسباب لتفادي اعطال السيارة .. تعرف عليهم

يواجه بعض قائدي السيارات العديد من المشكلات الميكانيكية، والتي تتشكل أبعادها حول حالة المحرك أو منظومة التبريد وربما تتعلق بحالة الإطارات، أو مصدر إمداد الطاقة، ومن الممكن أن ننتجب كافة هذه المشكلات إذا اتبعنا عوامل الصيانة الدورية، والتي تجعلنا نحصل على أفضل وسائل الحماية على الطريق، دون أن نتعرض لمواقف لا نحب أن نراها يوما ما.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل النصائح لقائدي السيارات حول أهم 5 أسباب لتفادي الأعطال الميكانيكية.

1 – صيانة المحرك 

يجب أن تكون صيانة المحرك بشكل دوري، و نتبع المواعيد الصحيحة لتغيير زيت الموتور، بحسب عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة، و يفضل أن تكون هذه العملية قبل الموعد المتبع ببضع كيلومترات، نظرًا لحالة الاحتراق الداخلي اثناء توقف السيارة.

 

2 – تجنب مشكلات الحرارة 

لكي تنجنب مشكلات ارتفاع درجات حرارة السيارة و خاصة في فصل الصيف، يجب أن نقوم بفحص دورة التبريد جيدًا والتي تتلخص في عدة نقاط و هم، الهيكل المعدني الردياتير، و قربة المياه الجانبية، و مروحة التبريد، و من اللازم ان نفحص جميع هذه القطع بعناية من وقت إلى اخر، حتى نتمتع بقيادة امنه و خالية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.

 

3 – إطارات السيارة 

من الأفضل ان نطمئن على الحالة العامة لجميع إطارات السيارة قبل أن نبدأ رحلة القيادة، و تغييرها في حالة قطع عدد الكيلو مترات المسموح بها، أو في حالة اختفاء النقوش البارزة، أو وجود أي خلل في هذه المنظومة.

 

4 – صيانة البطارية 

تأكد من مستوى الطاقة داخل بطارية سيارتك، و قم بالكشف عليها داخل احد مراكز الصيانة المتخصصة، لكي تتجنب التعطل المفاجئ و انقطاعها عن العمل، و يفضل ان نقوم بتنظيف اقطاب البطارية من وقت إلى اخر، حتى نتجنب مشكلات الرطوبة و الاملاح المتراكمة بسبب عوامل التعرية.

 

5- ضبط الزوايا 

ربما تحدث مشكلة كبيرة أثناء السير وتشير أصابع الاتهام إلى زوايا السيارة، و لكي مشكلات انحراف السيارة، يجب أن نقوم بضبط جميع زوايا العجلات، و نقوم بترصيصها أيضا لتعزيز قوتها على السرعات.

أسباب أعطال السيارة قائدي السيارات درجات الحرارة موقع صدى البلد صدى البلد فصل الصيف تنظيف الرطوبه أعطال السيارة مشكلة كبيرة نصائح لقائدي السيارات مخاطر المتخصصة درجات الحرارة الطريق إرتفاع درجات الحرارة لقاء مستوى

ترشيحاتنا

ليتني ما قلت.. ظريف يعتذر عن تصريحاته المسربة ضد قاسم سليماني

بعد موافقة اللجنة المختصة .. تعرف على موعد تطبيق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

حكم الاكتفاء بسورة الفاتحة في قضاء الصلوات الفائتة .. الإفتاء توضح

5 نصائح لتفادي أعطال السيارة .. تعرف عليها

اللهم بلغنا ليلة القدر .. دعاء العشر الأواخر من رمضان 2021

فتح مكة.. الرسول دخلها بـ 10 آلاف جندي وأغلب سادات قريش اعتنقوا الإسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى

بعد الوعكة الصحية.. موقف كهربا من خوض مباراة الأهلي وغزل المحلة

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

دا بس اللي قلته|مجدي عبدالغني يرد على اتهامه بالتحرش بـ رانيا يوسف

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ