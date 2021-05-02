5 نصائح لتفادي أعطال السيارة .. تعرف عليها

يواجه بعض قائدي السيارات العديد من المشكلات الميكانيكية، والتي تتشكل أبعادها حول حالة المحرك أو منظومة التبريد وربما تتعلق بحالة الإطارات، أو مصدر إمداد الطاقة، ومن الممكن أن ننتجب كافة هذه المشكلات إذا اتبعنا عوامل الصيانة الدورية، والتي تجعلنا نحصل على أفضل وسائل الحماية على الطريق، دون أن نتعرض لمواقف لا نحب أن نراها يوما ما.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل النصائح لقائدي السيارات حول أهم 5 أسباب لتفادي الأعطال الميكانيكية.

1 – صيانة المحرك

يجب أن تكون صيانة المحرك بشكل دوري، و نتبع المواعيد الصحيحة لتغيير زيت الموتور، بحسب عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة، و يفضل أن تكون هذه العملية قبل الموعد المتبع ببضع كيلومترات، نظرًا لحالة الاحتراق الداخلي اثناء توقف السيارة.

2 – تجنب مشكلات الحرارة

لكي تنجنب مشكلات ارتفاع درجات حرارة السيارة و خاصة في فصل الصيف، يجب أن نقوم بفحص دورة التبريد جيدًا والتي تتلخص في عدة نقاط و هم، الهيكل المعدني الردياتير، و قربة المياه الجانبية، و مروحة التبريد، و من اللازم ان نفحص جميع هذه القطع بعناية من وقت إلى اخر، حتى نتمتع بقيادة امنه و خالية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.

3 – إطارات السيارة

من الأفضل ان نطمئن على الحالة العامة لجميع إطارات السيارة قبل أن نبدأ رحلة القيادة، و تغييرها في حالة قطع عدد الكيلو مترات المسموح بها، أو في حالة اختفاء النقوش البارزة، أو وجود أي خلل في هذه المنظومة.

4 – صيانة البطارية

تأكد من مستوى الطاقة داخل بطارية سيارتك، و قم بالكشف عليها داخل احد مراكز الصيانة المتخصصة، لكي تتجنب التعطل المفاجئ و انقطاعها عن العمل، و يفضل ان نقوم بتنظيف اقطاب البطارية من وقت إلى اخر، حتى نتجنب مشكلات الرطوبة و الاملاح المتراكمة بسبب عوامل التعرية.

5- ضبط الزوايا

ربما تحدث مشكلة كبيرة أثناء السير وتشير أصابع الاتهام إلى زوايا السيارة، و لكي مشكلات انحراف السيارة، يجب أن نقوم بضبط جميع زوايا العجلات، و نقوم بترصيصها أيضا لتعزيز قوتها على السرعات.