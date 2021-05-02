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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول بيضة يوميا واكتشف ماذا يحدث

طريقة عمل الشكشوكة.. واكتشف الفوائد الصحية

شكشوكة
شكشوكة

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل الشكشوكة بمذاق لا يقاوم وشهي.

مقادير الشكشوكة

8 بيضات
زيت زيتون
فلفل ألوان مفروم 
طماطم مفرومة 
جبنة اسطنبولي
ثوم مفروم 
كمون ملح 
فلفل أسود
بابريكا
بقدونس مفروم

طريقة تحضير الشكشوكة

* يشوح الفلفل الألوان والثوم وطماطم والبقدونس في الزيت على النار

* يضاف البيض والملح والفلفل والكمون والبابريكا ويغطى ويترك حتى تمام الطهي

* ثم تضاف مكعبات الجبنة الاسطنبولي

* يقدم ساخنا

فوائد البيض

ووفقًا لما قدمه موقع "webmd" إليكم ابرز فوائد البيض المسلوق على الصحة...

فقدان الوزن
يعتبر البيض المسلوق مصدرًا ممتازًا للبروتين الخالي من الدهون، دون أن تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ، وهو أمر مفيد إذا كنت تريد إنقاص الوزن.

قوة العظام قبل الولادة
يعمل البروتين الموجود في البيض المسلوق أيضًا جنبًا إلى جنب مع فيتامين د لتعزيز نمو ما قبل الولادة، تدعم هذه العناصر أسنان طفلك وعظامه ونموه العام طوال فترة الحمل.

انخفاض نسبة الكوليسترول
يعتبر بياض البيض المسلوق أكثر صحة من بعض أشكاله الأخرى، بعد الغليان، أخرج صفار البيض للاستمتاع بوجبة خفيفة منخفضة الكوليسترول، ويؤدي تناول البيض إلى ارتفاع مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الجيد". الأشخاص الذين ترتفع لديهم مستويات HDL لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية، وفقًا لإحدى الدراسات ، فإن تناول بيضتين يوميًا لمدة ستة أسابيع زاد من مستويات HDL بنسبة 10٪.

مصدر الكولين
الكولين مهم للحفاظ على الخلايا والنمو، والبيض المسلوق هو المصدر الرئيسي له، الكولين فيتامين قابل للذوبان في الماء وغالبًا ما يتم تجميعه مع فيتامينات ب، يتم استخدامه لبناء أغشية الخلايا ويساعد في إنتاج جزيئات الإشارات في الدماغ. تحتوي بيضة واحدة مسلوقة جيدًا على حوالي 147 مجم من الكولين ، وهو ما يمثل 27٪ من القيمة اليومية الموصى بها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

منع التنكس البقعي
يحتوي اللوتين والزياكسانثين، في البيض المسلوق، على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في الحفاظ على صحة عينيك.

زيادة الطاقة العقلية
يساعد مزيج العناصر الصحية مثل البروتين والكولين في البيض المسلوق على تنشيط عقلك، خاصة بعد الإفطار مباشرة.

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