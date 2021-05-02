ألفيس: ندمت على مغادرة برشلونة.. وميسي تجاهل نصيحتي

أكد البرازيلي داني ألفيس، لاعب ساو باولو الحالي وبرشلونة السابق، أنه تواصل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البرسا، عندما كان على وشك مغادرة كامب نو.

وطلب ميسي الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي، بعد دخوله في خلافات مع الإدارة السابقة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.



وقال داني ألفيس في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية: "لقد قلت عدة مرات أن ميسي ولد ليكون لاعبًا في برشلونة، وولد برشلونة ليكون ناديه".

وأضاف: "لقد قدم لي النصيحة من قبل وفعلت الشيء نفسه معه، ذات مرة كنت أفكر في مغادرة برشلونة، وأخبرني بالبقاء لأنه لم يكن هناك مكان أفضل، حيث قال لي نصًا (أين ستكون أكثر سعادة من هنا؟ برشلونة أفضل مكان على الإطلاق)، لذلك بقيت حينها، لقد ذكرته الآن بتلك المحادثة، لكن لم أحصل على إجابة منه حتى الآن".

وتابع ألفيس: "كل اللاعبين، وأعني كل الذين رحلوا عن برشلونة، ندموا على ذلك، الجميع يندمون على المغادرة، بغض النظر عن السبب".

وأكمل: "أنا نفسي وكذلك نيمار أردنا العودة بعد وقت قصير من الرحيل، لكن للأسف، نفس الأشخاص، الذين كانوا ضدي عندما كنت في النادي، بقوا في مناصبهم".

وختم ألفيس: "لقد أظهرت أنه يمكنني اللعب لبرشلونة لمدة 10 سنوات أخرى، حاولت العودة إلى برشلونة، كنت أرغب في العودة بالفعل، لكنهم لم يرحبوا".