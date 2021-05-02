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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطلق هاتف ريدمي Note 10S بسعر منافس.. وثغرة برمجية خطيرة تهدد مليارات أجهزة الكمبيوتر حول العالم

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

على غرار ساوند كلاود.. موقع يوتيوب يختبر ميزة جديدة لمستخدمي الهواتف الذكية

أعلن موقع يوتيوب YouTube، أنه بدأ في اختبار خيارا جديدا لعرض التعليقات، والذي سيعرض تعليقات المشاهدين في نقاط زمنية محددة ضمن التشغيل على الهاتف المحمول.

 

تخطت 1.04 مليار دولار.. إيرادات شركة تويتر تتجاوز التوقعات بزيادة عدد مستخدميها

 

شاركت شركة تويتر Twitter، تقرير أرباحها للربع الأول من العام الحالي، والذي أظهر معدل نمو قاعدة مستخدمي المنصة خلال عاما كامل.

 

بمواصفات ممتازة وسعر منافس شاومي تقدم هاتف ريدمي Note 10S

 

كشفت شركة شاومي Xiaomi،  أحدث إصدارات علاماتها التجارية "ريدمي" ضمن سلسلة نوت 10، ويمتاز هاتف ريدمي Note 10S، الذي كشفت الشركة الصينية عن مواصفاته عبر موقعها الرسمي، بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، وشاحن سريع بقدرة 33 وات.

 

ريلمي تؤجل إطلاق هاتف Realme X7 Max 5G .. وهذه هى الأسباب

 

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ريلمي Realme، مادهاف شيث، خلال حلقة Ask Madhav الأخيرة، التي يجيب فيها عن استفسارات مستخدمي أجهزة الشركة الذكية، بأن عملاقة التقنية الصينية تخطط للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة على تأسيسها يوم 4 مايو الجاري بالإعلان عن هاتف جديد.

 

باحثون يحذرون.. ثغرة برمجية خطيرة تهدد مليارات أجهزة الكمبيوتر حول العالم

 

عثر باحثون بجامعة فرجينيا على ثغرة أمنية جديدة، تهدد أمن مليارات من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى في جميع أنحاء العالم بالخطر، والتي أثرت على جميع بنيات وحدة المعالجة المركزية الحديثة التابعة لشركة إنتل Intel و AMD وحتى ARM.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا هاتف ريدمي Note 10S شاومي

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