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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تلقى طعنات قاتلة.. شاهد كلب وفي يضحي بنفسه من أجل صاحبه|صور

كلب
كلب

تعرض كلب لعدة طعنات بعدما ألقى بنفسه أمام صاحبه، مضحيًا بحياته من أجل إنقاذ صاحبه من الموت المحقق خلال مشاجرة في أمريكا.

دخل رجل أمريكي يدعى «وارليك» في مشاجرة مع رجل آخر أمام منزله في مدينة لاس فيجاس، وفجأة وجه الرجل الآخر طعنة لـ وارليك في وجهه بسكين قبل أن يتدخب الكلب لتلقي باقي الطعنات.

قال وارليك: "ركض الكلي وواجه الرجل الذي هاجمني، ثم دفعه بعيدًا، والمؤسف أن الرجل قام بمطاردته وطعنه ثم هرب".

يؤكد وارليك: "لقد أنقذني كلبي من الموت، فيما تطارد الشرطة المجرم الهارب لمعاقبته" .

وبمجرد العثور على هذا الشخص، سيواجه محضر تحمل رسوم ضرر جسدي كبير لإصابة وارليك، ​​بالإضافة إلى تهمة القسوة على الحيوانات.

وتكفلت جمعية رعاية الحيوان بتطبيب الكلب ألكساندر قبل نقله إلى مستشفى لون ماونتن للحيوان من أجل إجراء عملية جراحية.

ووفقًا للدكتور جو جاريد من مؤسسة أنيمال فاونديشن لرعاية  الحيوان، فقد تم استئصال طحاله وجزء من أمعائه بسبب الطعنات.

قال الدكتور تايلور باركر: "في الوقت الحالي، تم تشخيص حالته على أنها خطيرة"، وقد تولت الجمعية رعاية الإسكندر عندما تم نقله إلى مستشفى لون ماونتن للحيوانات.

مع تزايد فواتيره الطبية، تم عرض حالة ألكساندر الآن على منظمة غير ربحية تعمل على جمع الأموال لرعايته اللاحقة، لذا فإن ألكساندر لديه أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة.

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IMG_20210502_081426
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