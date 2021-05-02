مساعدات طبية فرنسية تغادر إلى الهند.. وأزمة لقاحات

مآساة مستمرة في الهند

أرسلت فرنسا، أكسجين ومساعدات طبية أخرى في طريقها إلى الهند، التي كانت في أمس الحاجة إليها.

وقال وزير الدولة الفرنسي، جان بابتيست ليموين، للصحفيين، أثناء تحميل المساعدات على متن الطائرة، إن فرنسا تمكنت من تنظيم العملية بسرعة بفضل مساهمات مئات الأشخاص.

وأضاف ليموين: "هذا هو الشيء الجميل في الأمر.. إنه يظهر تضامن الكثير من الفرنسيين. لا يوجد سوى حل واحد لمكافحة الفيروس: التضامن والتعاون".

وقال السفير الفرنسي لدى الهند إيمانويل لينين على تويتر: "تتضمن الشحنة ثمانية مولدات أكسجين عالية السعة ، يمكن لكل منها توفير أكسجين لمدة عام لـ 250 سريراً، والأكسجين السائل لـ 2000 مريض لمدة خمسة أيام، و 28 جهاز تهوية ومعدات لوحدات العناية المركزة".

وذكر جان بيير بيرليوز ، المدير الدولي لشركة Novair الدولية، أن مولدات الأكسجين - التي تنتجها شركة Novair الفرنسية - ستمكّن المستشفيات من إنتاج الأكسجين الخاص بها ، وهذا يعني بشكل حاسم أنها لن تضطر إلى شراء الأكسجين بعد الآن.



قال بيرليوز: "لقد بنينا هذه الوحدات الثمانية في وقت قياسي، وهو إنجاز حقيقي، وهذا سينقذ الأرواح ، لذلك نحن فخورون بما فعلناه بشكل لا يصدق".

ونوه بإن المولدات ستكون جاهزة للعمل في الهند في غضون أيام قليلة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم ملء حاويات الأكسجين السائل من قبل شركة فرنسية وإرسالها إلى الهند عن طريق القوارب في الأيام المقبلة ، وفقًا لما ذكره ليموين.

وأرسلت مصر وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى، بما في ذلك طائرة شحن تابعة للقوات الجوية الأمريكية مع 400 اسطوانة أكسجين، معدات طبية طارئة، لكن رغم ذلك لا يزال هناك نقص حاد في الأكسجين والأدوية والأسرة في الهند.

وقالت السلطات الهندية إن عدة ولايات هندية أجبرت على تأجيل خطط التطعيم ضد فيروس Covid-19 بسبب نقص الإمدادات.

وتأثرت سبع ولايات أو أقاليم اتحادية على الأقل بنقص اللقاح كما أكدت شبكة سي إن إن.

وتشمل هذه ولايات: تيلانجانا وأندرا براديش والبنجاب وجوجارات وماديا براديش وجوجارات وماهاراسترا وإقليم دلهي الذي يضم العاصمة الهندية نيودلهي.

وأطلقت الهند حملة التطعيم في 16 (يناير) ، مع إعطاء الأولوية أولاً للعاملين في الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية، يليهم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا والذين يعانون من ظروف صحية حالية.

تم توسيع الحملة لتشمل كل شخص فوق سن 18 أمس السبت.