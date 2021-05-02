مليون وفاة آخر 3 شهور .. تطورات الموجة الثالثة من فيروس كورونا عالميا ومحليا

فيروس كورونا

قال دكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك زيادة عالمية فى أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، مضيفًا أن الإصابات العالمية تخطت ١٥٢ مليون إصابة وأكثر من ٣ ملايين حالة وفاة منذ بداية الجائحة من بينهم مليون حالة فى آخر ثلاث شهور فقط.

وأضاف عيد خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى ببرنامج صباح الخير يا مصر، إنه تم الإبلاغ الأسبوع الماضي عن أكثر من ٥ ملايين حالة إصابة عالمية، إضافة إلى تسجيل ٩٤ ألف حالة وفاة بزيادة قدرها ٨٪؜ عن الأسبوع السابق.

ولفت إلى انه تم تسجيل أعلى الاصابات فى الولايات المتحدة والهند وتركيا والبرازيل وفرنسا بإجمالي إصابات ٣ ملايين و ٨٠٠ ألف حالة بما يعادل ٦٥٪؜ من معدل الإصابات العالمية، مضيفًا أن أعلى الوفيات الأسبوع الماضى كانت فى الهند بما يزيد عن ٢٢ ألف حالة وفاة وتليها البرازيل التى وصلت إلى أكثر من ١٥ ألف حالة وفاة.

وأوضح أن الهند لا تزال الأولى عالميا فى عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، حيث تخطت الإصابات اليومية حاجز ٤٠٠ ألف حالة، وتم تسجيل ٢ مليون ونصف حالة الأسبوع الماضي بزيادة ٢٥٪؜ عن سابقه بمعدل ٤٠٪؜ من إصابات العالم.

وتابع أن الوضع فى شرق المتوسط تم الإبلاغ عن ٩.١ مليون منذ بداية الجائحة فى إقليم شرق المتوسط من بينهم ٢ مليون ونصف فى إيران ومليون حالة فى العراق اما بالنسبة للوفيات تم الابلاغ عن ١٨٢ ألف حالة وفاة منذ بداية الجائحة من بينهم ٧١ ألف حالة فى إيران.

وأوضح أن الوضع فى مصر ليس بعيدا عن ما يحدث عالميًا، والتحديات التى تواجه العالم واتخاذ اجراءات احترازية منذ بداية ظهور أول حالة فى فبراير ٢٠٢٠، مضيفًا أنه تم الابلاغ فى مصر حتى الآن عن ٢٢٨.٥٨٤ حالة إصابة مؤكدة و١٣.٤٠٢ حالة وفاة،والمتعافين ١٧١.٥٤٢.



وعقب " هذه الزيادة تعود إلى التراخي فى الإجراءات الاحترازية وعدم التزام العديد من المواطنين بالكمامات والتباعد الاجتماعي والتجمعات فى المناسبات الاجتماعية.



وأضاف أن الحكومة المصرية منذ بداية شهر رمضان اتخذت عدة اجراءات لتقليل امكانية حدوث اصابات بفيروس كورونا المستجد منها منع اقامة موائد الرحمان والسرادقات والاعتكاف فى المساجد والتطبيق الشديد للإجراءات الاحترازية فى المساجد وخاصة صلاة القيام.



وأكد أن وزارة الصحة مستمرة فى تقديم خدمات التطعيم ضد فيروس كورونا.