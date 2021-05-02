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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة فتاة بمياه ترعة الإسماعيلية بالشرقية والنيابة تنتدب الطب الشرعي

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من انتشال جثة فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، من مياه ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى بلبيس العام بوصول " بسملة ع ش  " 17 سنة مقيمة أبوزعبل، محافظة القليوبية جثة هامدة وتبين العثور عليها بمياه ترعة الإسماعيلية، ويشتبه ان تكون الوفاة جنائيا، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس العام.

 

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وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

 

وفي وقت سابق أصيب 17 شخصا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، إثر انقلاب أتوبيس وردية كان يقلهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى وبلبيس، وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد انقلاب أتوبيس عمال تابع لإحدى شركات الكرتون أمام صنية المجاورة 43، وأسفر عن إصابة ١٧ من العمال وجرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، ومستشفى بلبيس العام لتلقى الخدمة الطبية اللازمة وجار تحرير محضر بالواقعة .

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