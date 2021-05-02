تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

شهدت موانئ بورسعيد تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان اليوم الأحد، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 5 سفن وتتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول سفينة.

وأوضحت أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وخروج سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة .

وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

