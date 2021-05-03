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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

مع حلول يوم شم النسيم يتهافت المصريون على شراء الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، باعتبارها عادة قديمة تقام وسط أجواء احتفالية على نطاق الأسرة. 

نصائح شم النسيم

ورغم انتظار مناسبة شم النسيم سنويا، لكن كثيرًا من ربات البيوت يقعن في مشكلة شراء أسماك الفسيخ والرنجة الجيدة ولا يفرقن بين الصحي والجيد منها والأقل جودة. 

نصائح شراء الفسيخ والرنجة

عند شرائك الفسيخ والرنجة في شم النسيم الجأ إلى مكان معروف، ولا تلجأ لشراء الأسماك رخيصة الثمن، وتجنب شراء الرنجة غير المغلفة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وإمكانية تعرض الأسماك المكشوفة لرذاذ أي مصاب. 

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مواصفات الفسيخ الجيد

في شم النسيم تجنب السمكة ذات اللون أو الرائحة غير المعتادة، وعرّض الفسيخ لدرجة حرارة 100 مئوية لمدة 10 دقائق للتخلص من أي سموم. 

ومن ضمن مواصفات الفسيخ الجيد أن تكون البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها رائحة كريهة، وتكون لحوم الأسماك متماسكة ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها، مع قشور لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة.

مواصفات الرنجة الجيدة

من ضمن مواصفات الرنجة الجيدة أن تكون عيون السمكة بارزة وتتميز باللمعان، والخياشيم حمراء إلى وردية اللون. 

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