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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ضغط وتلبك معوي.. تعرف على أضرار الفسيخ قبل شم النسيم

صدى البلد

في شم النسيم، يتصدر الفسيخ والرنجة مائدة الطعام، ولكن هناك بعض الأضرار التي تصيب بعض الأشخاص عند تناول الفسيخ.
 

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أضرار تناول الفسيخ..
 

عن أضرار السمك المعفن ( الفسيخ) :

1- يسبب حساسية جلدية في صورة ارتكاريا مؤلمة.

2- يرفع من ضغط الدم ويضر الذين يعانون من  الضغط المرتفع وأمراض القلب ويؤدي إلى التهاب المجاري البولية ويمثل خطر على الكلي.

3- يؤدي إلى حدوث تلبكات معوية وتصل احيانا لتسمم غذائي.

4- ضار جدا لمرضي السكر.

5- يضعف الجهاز المناعي.

أضرار أخرى تعرف عليها لتناول الفسيخ..

ارتفاع الضغط...
الرنجة حتوي على نسبة عالية من الصوديوم الموجود في الملح المستخدم في حفظ هذه الأسماك، والصوديوم من أكثر المعادن والمواد التي تسبب زيادة ضغط الدم وضعف جدران الشرايين والأوردة، وهي من الأكلات التي قد يبدو طعمها أقل ملوحة بكثير من سمك الفسيخ المملح إلا أنها في الحقيقة تحتوي على كميات كبيرة من الملح الذي قد لا يشعر به.

أمراض القلب و الشرايين...
الأسماك المملحة تؤثر على عضلة القلب، وتصيبها بالضعف كما تسبب ضعف الدورة الدموية في الجسم، وهذا يفسر الشعور بالخمول والكسل بعد تناول هذه الوجبات .

مشاكل الجهاز الهضمي...
الأسماك المملحة من الأكلات التي تحتوي على الكثير من البكتريا الضارة، والتي تنمو في أنسجة السمك أثناء فترة التخزين، ومن هذه البكتريا بكتريا السالمونيلا والتي تسبب الإسهال الشديد والتهابات المعدة، كما تسبب الإصابة بقرحة المعدة، وتزيد من تهيج القولون العصبي والتهابات الأثنى عشر.

الإصابة بالسرطان...
الإكثار من هذه الأسماك يؤدي إلى الإصابة بالأمراض السرطانية، حيث تتراكم المواد السمية والملوثات الموجودة في أنسجة هذه الأكلة في جسم الإنسان، ومع مرور الوقت تساعد هذه الملوثات التي لا يستطيع الجسم التخلص منها في نمو الأورام والخلايا السرطانية.

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