هل يُمكن أن يصاب مريض كورونا بالفيروس 3 مرات.. أستاذ صدر يوضح

علق الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، على إعلان الإعلامي أسامة منير إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة، موضحا أن المسحة تحدد وجود المادة الوراثية ولا تحدد الفيروس الحي القادر على إحداث الأعراض والمرض.

وقال الدكتور أيمن السيد سالم، إن بقايا الفيروس الموجودة من المرة الأولى والثانية قد تكون هي التي لاتزال متواجدة في افرازات وسوائل جسم المريض بصفة عامة.

وأوضح الدكتور أيمن سالم، أن هناك فرق بين المرض وبين العدوى، فمن الممكن أن تحدث العدوى ولا تحدث أعراض كورونا وبالتالي يكون فقط مجرد انتقال للعدوى ويحمل معه درجة من درجات المقاومة من المناعة.

أضاف الدكتور أيمن سالم، أن الإصابة بالفيروسات بصفة عامة يتلوها درجة عالية من المناعة وليست درجة قليلة، والمعروف بخصوص فيروس كورونا أنه يتلوه درجة عالية من المناعة التي تمنع الإصابة مرة ثانية لمدة تطول 6 شهور، منوها إلى أن وجود حالات مؤكدة بتحليلات من معامل معروفة ومشهورة ليس معناه إعادة الإصابة بكورونا مرة أخرى إنما تكون من بقايا الفيروس السابق أو من سلالة أخرى ويكون لدى جسم الإنسان مناعة جزئية من الإصابة السابقة.

وقال أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، إن هناك احتمال لإعادة الإصابة بفيروس كورونا بنفس الفصيلة من سلالة أخرى، ولكنها تكون مصحوبة بدرجة مناعة أخرى، فإذا أصيب المريض بسلالة "أ" تتلوها مناعة لمدة طويلة، ولكن يصاحبها مناعة قليلة للسلالة "ب" وقد تكون الحالة خفيفة جدا، كما يمكن الإصابة مجددا ولكن نادرا ما يحدوث ذلك بأعراض جديدة.

ولفت إلى أنه للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا سيطلب الطبيب من المريض الذي لديه أعراض "الكحة، السعال، الحمى، ارتفاع الحرارة، العطس، الزكام، الإفرازات" عدم التعرض للآخرين وعزل نفسه حتى يتماثل للشفاء نهائيا.