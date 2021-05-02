الصحة تحذر أصحاب هذه الأمراض من الفسيخ والرنجة

حذر الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، من الإكثار من تناول الرنجة والملوحة، مؤكدا أنها خطر كبير على بعض المرضى.

وأوضح عيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حمزة، مقدمة برنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، أنها تسبب مشاكل لمرضى القلب، والضغط، والحوامل، لافتا إلى أنه تناول الفسيخ يشكل خطورة كبيرة لتأثيره على الجهاز المناعي.



وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه من يعاني من ضيق في التنفس، وازدواجية في الرؤية، عليه أن يذهب فورا لأقرب مستشفى، لافتا إلى أن الدولة توفر مصل للمواطنين بالمجان وسعرها يصل لعشرات الآلاف.



وأكد عيد، أن الوزارة تقوم بعدة حملات للمنشأت الغذائية للتأكد من السلامة وفحص الصلاحية وانها صالحة للاستهلاك الآدمي.

