عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة تحذر أصحاب هذه الأمراض من الفسيخ والرنجة

صدى البلد

حذر الدكتور علاء عيد  رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، من الإكثار من تناول الرنجة والملوحة، مؤكدا أنها خطر كبير على بعض المرضى.
وأوضح عيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حمزة، مقدمة برنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، أنها تسبب مشاكل لمرضى القلب، والضغط، والحوامل، لافتا إلى أنه تناول الفسيخ يشكل خطورة كبيرة لتأثيره على الجهاز المناعي.


وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه من يعاني من ضيق في التنفس، وازدواجية في الرؤية، عليه أن يذهب فورا لأقرب مستشفى، لافتا إلى أن الدولة توفر مصل للمواطنين بالمجان وسعرها يصل لعشرات الآلاف.


وأكد عيد، أن الوزارة تقوم بعدة حملات للمنشأت الغذائية للتأكد من السلامة وفحص الصلاحية وانها صالحة للاستهلاك الآدمي.
 

اخبار التوك شوك

موضوعات متعلقة

بسبب الأملاح والبكتيريا.. مخاطر أكل الرنجة للحامل

ترشيحاتنا

بعد غياب 11 عام.. إنتر ميلان بطلا للدوري الإيطالي قبل 4 جولات من النهاية

وليد صلاح عبد اللطيف: فرجاني ساسي لا يستحق 60 مليون جنيه

وزير الزراعة يرصد حالة تعدى على الأراضي ويأمر بإزالتها فورا..تفاصيل

فيديوجراف.. إعياء مفاجئ.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

بسبب الوقفات والاقتحامات .. تأخير مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

مفتي الجمهورية : فتح مكة تحقق دون قتال أو انتهاك للحرمات والأعراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر العالم.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفاقم أزمة كورونا فى الهند

اجتماع عاجل في الأهلي للرد على قرار اتحاد اليد بشأن بطولتي الدوري والكأس

بسبب الوقفات والاقتحامات .. تأخير مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

أثار رعب الأهلاوية.. تفاصيل وعكة كهربا الصحية وماذا حدث معه داخل المستشفي

6 حالات للجمع بين أكثر من معاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

الصحة العالمية تزف بشرى حول تعامل لقاحات كورونا مع سلالة الهند الفتاكة

عاد مجددا لمنطقة الهبوط.. القصة الكاملة لـ خصم 3 نقاط من الإسماعيلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ