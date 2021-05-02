وليد صلاح عبد اللطيف: فرجاني ساسي لا يستحق 60 مليون جنيه

قال وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، إن التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الزمالك لا يستحق الحصول على مبلغ 60 مليون جنيه؛ لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، الذى حل ضيفاً على برنامج “النجوم فى رمضان” مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة “الشباب والرياضة”، “فرجانى ساسى لاعب مميز في الدوري لكنه لا يستحق 60 مليون جنيه”، محذرا "لو الزمالك دفعها ستحدث فتنة في أوضة اللبس، فلو عرفوا يقللوا المبلغ يجددوله ولكن لو أصر يبقى بلاش".

وأكد نجم الزمالك الأسبق "وقت تألقى مع الزمالك شوفت الغيرة في عين حسام حسن، كانت ظاهرة في تصرفاته".

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف "أول لما طلعت في الفريق الأول وكان عندى 17 عاماً وتألقت مع الزمالك حسيت بعض اللاعيبة اتضايقت، ولما كنت في المنتخب لقيت حازم إمام وحسام حسن مش بيباصوا ليا الكورة، فزعقت وعملت مشكلة وادارة المنتخب اجتمعت بينا وحلت المشكلة".