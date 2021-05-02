صوته من ذهب.. إيهاب توفيق: مدحت صالح رقم1 وهذا ردي على شيرين عبدالوهاب

كشف إيهاب توفيق، تفاصيل المشكلة التى وقعت لبنه وبين الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلا:" اللي ضايقني أنها مفهمتش الكلام وقتها..وهي قالتلي ايه اللي دخلك بيني وبين عمرو دياب".



وأوضح “توفيق” خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، :"أنا ماليش دعوة بيها ولا بـ عمرو دياب ولكن اللي ضايقني تعليقها وموقفها ".







وأضاف: التقييم الحالي للمطربين ليس على أساس الصوت، موضحا:" لو التقييم على أساس الصوت يبقى نحط مدحت صالح رقم واحد مدحت صالح صوته من ذهب".



وأشار إلى أن مجموعة العمل هي السبب في نجاح المطرب من عدمه، موضحا: فريق العمل الخاص بي أثر علي كثيرا وكان سبب في اختفائي لفترة".