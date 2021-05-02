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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب تسرب غاز بوتجاز

تسرب غاز .. إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بديروط

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية في أسيوط، على حريق منزل بمركز ديروط تسرب غاز البوتاجاز، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.
تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق منزل ووقوع مصابين.

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وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين نشوب حريق بمنزل المواطن "على.ف." بشارع صديق رضوان بديروط، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز، ما أسفر عن إصابة "غادة. ط" ٣٥ سنة، و"رقيه. ع" ٥٥ سنة، و"محمد.ع" ٥ سنوات.
وتم نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

حوادث اسيوط أخبار حوادث أسيوط حريق منزل السيطرة على حريق تسرب الغاز

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