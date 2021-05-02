طارق الرفاعي يوضح آليات التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية.. فيديو

منظومة الشكاوي الحكومية

قال الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، إنه تم تفعيل منظومة الشكاوي عقب صدور قرار رئيس الجمهورية في يوليو عام 2017.



وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك آليات تواصل مختلفة مع المنظومة لتحقيق تواصل بشكل سهل وسريع للاستفادة من التطوير الذي حدث في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".



وأشار إلى أن هناك خطا ساخنا للاتصال والتواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء وهو 16528، إضافة إلى البوابة الإلكترونية للبوابة، إضافة إلى الأرقام المخصصة لتلقى شكاوي المتعلقة بتراكم القمامة عبر الواتساب وهما 01555516528 - 01555525444، إضافة إلى أن هناك تطبيق اسمه "خدمتك"، يمكن تحميله على الهاتف لتسجيل الشكاوي.



وأوضح رئيس منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، أن جهاز منظومة الشكاوي يعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة موقفها.