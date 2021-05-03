لميس الحديدي تشيد بالحملات المكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية عشية شم النسيم ..فيديو



قدمت الإعلامية لميس الحديدي التهنئة للمصريين بحلول أعياد القيامة وشم النسيم والعشرة الأواخر من رمضان مناشدة المصريين عبر برنامجها بعدم تناول المملحات مثل الفسيخ والرنجة قائلة : " ياريت الناس تخفش من أكل الفسيخ والرنجة بكرة عشان رمضان وتناول الأملاح مع الصيام له تأثيرات سلبية وبتبقى صعبة شوية".



وأشادت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " : بجهود الداخلية والتنمية المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراقبتها عبر الحملات المكبرة بالأخص في المدن الجديدة .

وأوضحت الحديدي : أنه منذ قليل بدأت حملات مكبرة في المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والنوبارية الجديدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعاً للتكدس فضلاً عن إغلاق الشواطئ في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس " كورونا " .



