عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي جزيرة البوحة في سوهاج يناشدون بإنشاء كوبرى رأفة بالأهالي

صدى البلد

استغاث المواطن أسامة محمود، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع صدى البلد، متضررا من عدم وجود كوبري بقرية جزيرة البوحة غربي مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

وقال في شكواه كوبرى جزيرة البوحة بمثابة شريان للحياة تقع جزيرة البوحة غربي مركز ساقلتة محافظة سوهاج وتابعة لقرية الطوايل الغربية ويبلغ عدد سكانها حوالي عشرة آلاف نسمة وتقع وسط نهر النيل ويعاني السكان من عدم وجود كوبري يربط الجزيرة بالحياة من الشرق ناحية مركز ساقلتة أو من الغرب ناحية مركز المراغة وهذا مطلب سكان جزيرة البوح.

وتابع نرجو من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من إنشاء كوبرى ليكون شريان حياة لسكان الجزيرة وهذا مطلب سكان جزيرة البوحة الذين يعانون من الذهاب والإياب يوميًا عن طريق القوارب أو المعدية ووقع العديد من الحوادث فى مياه النيل ولا يوجد أى وسائل للأمان
ولا يمكن لسيارة الإسعاف الوصول لنقل المرضى أو الحالات الحرجة أو سيارة مطافئ لإطفاء الحرائق.

اقرأ أيضا:
إنشاء كوبرى مشاه مطلب سكان النزهة للحد من الحوادث

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس كوبري مشاة الذهاب والإياب إنشاء كوبرى خدمة بين الناس حل مشاكل المواطنين

ترشيحاتنا

بينهم مصريين.. مصرع 50 شخصا غرقا قبالة سواحل ليبيا

دعاء صلاة التهجد في رمضان 2021 .. 83 كلمة رددها النبي

العملاق البافاري يواصل تألقه عبر 4 جران كوبيه| فيديو

دعاء ليلة القدر مكتوب للزواج .. مستجاب

أخطرها تصلب الشرايين.. النوم أقل من 6 ساعات يسبب الأمراض

سحورك عندنا .. فول إسكندرانى وأومليت بالسوسيس وبطاطس بيوريه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

صلاة التهجد .. حافظ عليها في العشر الأواخر من رمضان لهذا السبب

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 1442 - 2021؟.. الليلة في هذا الوقت

يسبب الوفاة .. تحذير عاجل من رئيس الطب الوقائي للمواطنين

المسئول عن تجنيد الشباب بجماعة أنصار بيت المقدس .. الإرهابي أشرف الغرابلي..تاريخ من الإجرام

مفاجأة تنتظر العالم.. الصحة العالمية تكشف أسباب تفاقم أزمة كورونا فى الهند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن ستاد الأهلي

فيديو جراف.. أغرب وصايا الفنانين قبل وفاتهم

المزيد

ساحة رأي

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ