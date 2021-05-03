أهالي جزيرة البوحة في سوهاج يناشدون بإنشاء كوبرى رأفة بالأهالي

استغاث المواطن أسامة محمود، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "بين الناس" التى يقدمها موقع صدى البلد، متضررا من عدم وجود كوبري بقرية جزيرة البوحة غربي مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

وقال في شكواه كوبرى جزيرة البوحة بمثابة شريان للحياة تقع جزيرة البوحة غربي مركز ساقلتة محافظة سوهاج وتابعة لقرية الطوايل الغربية ويبلغ عدد سكانها حوالي عشرة آلاف نسمة وتقع وسط نهر النيل ويعاني السكان من عدم وجود كوبري يربط الجزيرة بالحياة من الشرق ناحية مركز ساقلتة أو من الغرب ناحية مركز المراغة وهذا مطلب سكان جزيرة البوح.

وتابع نرجو من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من إنشاء كوبرى ليكون شريان حياة لسكان الجزيرة وهذا مطلب سكان جزيرة البوحة الذين يعانون من الذهاب والإياب يوميًا عن طريق القوارب أو المعدية ووقع العديد من الحوادث فى مياه النيل ولا يوجد أى وسائل للأمان

ولا يمكن لسيارة الإسعاف الوصول لنقل المرضى أو الحالات الحرجة أو سيارة مطافئ لإطفاء الحرائق.

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