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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تعلن توقعاتها بشأن طقس اليوم الإثنين

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم الإثنين، توقعاته بشأن أحوال طقس السعودية، اليوم. 

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على 5 مناطق.

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الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا بشأن طقس اليوم الثلاثاء

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أمطار رعدية غزيرة.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان عدة مناطق

وقال مركز الأرصاد، في بيان، عبر موقعه الرسمي: "إنه يتوقع أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، جازان، عسير والباحة) تمتد إلى منطقة مكة المكرمة".

كما أشارت الأرصاد السعودية إلى أنه يتوقع أن تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على المنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الشمالية منها والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق شمال ووسط المملكة قد تثير الأتربة والغبار.

وفيما يخص حالة البحر الأحمر، ذكر "الوطني للأرصاد"، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 12-34 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون خفيف إلى متوسط الموج.

 

المركز الوطني للأرصاد السعودي هطول أمطار رعدية طقس السعودية حالة البحر الأحمر الارصاد السعودية

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