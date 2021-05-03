عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها أمراض القلب والاكتئاب وزيادة الوزن.. مخاطر نقص فيتامين د

صدى البلد

 

txt

هل فيتامين (هـ) فعال في علاج حب الشباب؟

فيتامين د عنصر مهم للصحة ، وبدونه لا يمكن للجسم أن يعمل بشكل صحيح. ولكن مع استمرار حبس العديد من الأشخاص ، فإن غياب ضوء الشمس يمكن أن يسبب نقصًا خطيرًا في فيتامين (د).

لماذا فيتامين د 3 مهم؟

يقول الدكتور هاريش نايك ، استشاري جراحة الأعصاب ، مستشفى هيرانانداني ، مستشفى شبكة فاشي إيه فورتيس: "يحتوي فيتامين D3 على العديد من الآليات التي من خلالها يحسن صحة العظام ، ويتحكم في المشاكل العصبية ، ويقلل من مخاطر العدوى الميكروبية ، ويزيد المناعة الخلوية الطبيعية ، والمناعة التكيفية".

ما هو فيتامين د؟

 

وهو هرمون ستيرويد ينشط داخليا بتأثير الأشعة فوق البنفسجية الواردة من الشمس، أو من مصادر الغذاء والمكملات الغذائية. يجب أن يحتوي جسمنا على فيتامين (د) لامتصاص الكالسيوم، حتى نتمكن من تعزيز صحة العظام والحفاظ عليها. يوضح الطبيب أننا نحتاج أيضًا إلى فيتامين (د) لوظائف الجسم المهمة الأخرى.

 

 

txt

دون أدوية.. 3 أطعمة فعالة لعلاج نقص فيتامين د

وفقًا للدكتور نايك ، تعد مشكلة صحية عامة تؤثر على أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء الهند. "النقص الشديد في فيتامين (د) يؤدي إلى ليونة العظام عند الأطفال (الكساح) وهشاشة العظام وتشوهها لدى البالغين (لين العظام) ، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالات طبية خطيرة.

تم ربط نقص فيتامين د الآن بسرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وأمراض القلب والاكتئاب وزيادة الوزن وأمراض أخرى ، أدى نقص ضوء الشمس إلى الحد من الأنشطة والعزلة التي أثرت بشكل كبير على الناس. لقد صادفنا العديد من المرضى الذين عانوا من مشاكل في العظام والاكتئاب ومشاكل عصبية - وكلها مرتبطة بنقص فيتامين (د) ، كما يقول.

 

أعراض نقص فيتامين د عند البالغين

التعب والأوجاع والآلام، والشعور العام بعدم الشعور بالتحسن ، وآلام شديدة في العظام أو العضلات، وضعف قد يسبب صعوبة في صعود السلالم أو النهوض من الأرض، أو كرسي منخفض، وكسور إجهاد، خاصة في ساقيك، وحوضك، والفخذين.

 


المصادر البديلة / الغذائية لفيتامين د 3:

* سمك
* زيت كبد سمك القد
* صفار بيض
* جمبري
* حليب
* حبوب الإفطار 
* زبادي 
* عصير برتقال 

بالإضافة إلى تقدير مصادر الغذاء، يحتاج الإنسان، وخاصة النساء وكبار السن، إلى فحص نقص فيتامين د بانتظام من خلال فحص الدم المرضي واختبار كثافة العظام. ويخلص الدكتور نايك إلى أن هذا مهم للصحة العامة والرفاهية.

فيتامين فيتامين د العظام نقص فيتامين د

موضوعات متعلقة

غير كورونا .. دراسة : نقص فيتامين د يعرضك للإصابة بهذا المرض

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. تامر أمين يعلن عودته للشاشة بعد أزمة الصعايدة ..الزمالك يطالب بالتحقيق مع جريشة.. أوامر ملكية جديدة في السعودية

إصابة وزير جزائري بفيروس كورونا

أخبار الفن| إصابة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بـ كورونا.. كيف خلد مسلسل الاختيار 2 اسم الشهيد أحمد الرفاعي

تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة تضرب البلاد والحرارة تصل لـ 41

رئيس قوى عاملة البرلمان: مشروع قانون لتنظيم الهجرة وشئون العاملين بالخارج قريبا.. فيديو

أسوان في المقدمة.. التخطيط تكشف عن نصيب كل محافظة في الصعيد من استثمارات حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

تحذير عاجل من الأرصاد.. موجة شديدة تضرب البلاد والحرارة تصل لـ 41

دعاء ليلة القدر مستجاب ويحقق الله به الأمنيات

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

اغتسل بالأمل وأتطهر بالتسامح .. شريهان توجه رسالة مؤثرة لـ جمهورها | شاهد

سر إنهاء جهاد جريشة مباراة الزمالك وبيراميدز قبل استكمال الوقت الضائع

صلاة التهجد .. حافظ عليها في العشر الأواخر من رمضان لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ