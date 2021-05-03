عملة إيثيريوم المشفرة الجديدة تحقق 3000 دولار أمريكي للمرة الأولى

بعد بيتكوين

شهدت عملة Ethereum إيثيريوم المشفرة ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز سعرها 3000 دولار أمريكى، مع توقعات لتحقيقها 5000 دولار خلال الساعات القادمة، وذلك بعد انفصالها عن سعر البيتكوين.

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإنه بمجرد انفصال إيثيريوم عن سعر البيتكوين استطاعت العملة المشفرة أن تحقق ارتفاعا بنحو 30 % خلال الأسبوع الماضى فقط، مما رفع مكاسب العملة السنوية إلى ما يقرب من 1500٪ .



وعلى الرغم من أن تلك النجاحات التى حققتها عملة إيثيريوم المشفرة إلا أنها لا تستطيع المنافسة بشكل مباشر مع عملة dogecoin دوج كوين التى وصل سعرها خلال الشهور الماضية إلى 84 ألف دولار بعد تشجيع إيلون ماسك لها على غرار تشجيعه لـ بيتكوين.



وأدى تراجع بيتكوين خلال الأسابيع القليلة الماضية- قبل أن يتم انقاذها مرة أخرى من قبل إيلون ماسك - إلى ارتفاع ملحوظ فى أسعار عدد من العملات المشفرة الأخرى مثل إيثيريوم التى يتوقع المحللون أن تنافس مع بيتكوين خلال وقت قصير.



وتساعد عملة إيثيريوم المطورين على تطوير التطبيقات المفتوحة من جميع الأنواع، وهو ما يعتبر سر التطور السريع لإيثيريوم حيث كان قد تم إطلاقها وتم إطلاق عملة إيثيريوم المشفرة في عام 2015 وتم صرف 72 مليون رمز مميز لها.



وفى وقت سابق، كانت قد وافقت السلطات الكندية على إنشاء أول صندوق تداول في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين ، ليكون صندوق التداول الأول فى العالم للعملات المشفرة والذى سيسعى لفرصة زيادة رأس المال بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل.