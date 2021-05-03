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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس المدينة وشرطة مطروح تنفذ قرارات الحكومة في شم النسيم

شاطيء روميل
شاطيء روميل

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن تنظيم دوريات وحملات بالتنسيق مع مدير الأمن علي الشواطئ وكورنيش المدينة علي مدار اليوم لمنع التجمعات ومتابعة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ، بما يُسهم في الحد من انتشار وباء  "كورونا" ، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات.

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واضاف  بان حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل مضيفا بانه  تم تخصيص سيارة بالميكروفون تجوب الشواطئ للتنبية علي المواطنين بعدم التجمعات علي الكورنيش، ومداخل الشواطئ ، لتطبيق التباعد الاجتماعي ، وذلك بالتعاون مع إدارة مرور مطروح حفاظا على سلامة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وحذر رئيس مدينة مرسي مطروح ، أصحاب الكافيهات والمقاهي من مخالفة تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية واستخدام الشيشة ، متوعدًا بالتعامل بحسم مع المخالفين وغلق منشآتهم فورًا.

وأشار  على تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح ، بضرورة التطبيق الصارم بمنتهى الحزم، للإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن العامة، والشواطئ ، والمطاعم، والكافيهات، وإغلاق الحدائق والمتنزهات، في إجازة شم النسيم للعام الثاني علي التوالي بسبب وباء فيروس كورونا .


بسبب كورونا.. حدائق مطروح خالية من المصطافين فى شم النسيم.

كان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد وجه للمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة والتي تبدأ من السبت وحتى الإثنين القادم، والالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.


كما وجه وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهي والمولاة التجارية التي تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وغلقها فوراً.


وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلي رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع، مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط السلع المخالفة وغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وطالب شعراوي باستمرار الحملات على المقاهي والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولاة التجارية والورش.


وأكد اللواء محمود شعراوي على الاستمرار في غلق جميع الشواطئ في المحافظات الساحلية خلال شم النسيم، حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.


وطالب الوزير بضرورة التنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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محافظة مطروح شواطئ مطروح مجلس الوزراء اجراءت احترازية فيروس كورنا

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