قبل العيد .. خطوات بسيطة للتخلص من الشعر تحت الجلد
هل تتذكر أول مرة قمت فيها بالحلاقة أو الشمع ، كيف انتهى بك الأمر مع لمسة نهائية ناعمة ونظيفة؟ ولكن ، بعد بضعة أشهر من اتباع الروتين المعتاد ، ربما تكون قد لاحظت علامات صغيرة تشبه النقاط مع وجود شعر عالق بداخلها على ساقيك، هذه عبارة عن شعر نام أو أرجل فراولة، وفقًا لـ HealthLine ، حيث يأتي المصطلح من المظهر المنقط أو المنقط الذي يشبه جلد وبذور الفراولة."
حالة شائعة يعاني منها الكثير ، يحدث هذا عندما تنسد مسام شعرنا بالأوساخ والزيوت ، عندما لا نتبع العملية الصحيحة لإزالة الشعر، وتشارك Nikita Dhongdi ، مبتكر محتوى الموضة والجمال في Trell بعض النصائح حول كيفية التعامل معها.
هذا الشيء الوحيد هو كابوس كل فتاة ، ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الشعر الناشئ يحدث فقط لأن المرء يحلق ، ولكن هذا ليس صحيحًا ، فإنه يحدث أيضًا لأولئك الذين يزيلون الشعر بالشمع".
اتبع هذه الخطوات للحصول على نتائج أفضل:
الخطوة 1: عندما تكون على وشك الحلاقة أو الشمع ، فإن أول شيء عليك فعله هو التقشير. يساعد التقشير على التخلص من خلايا الجلد الميتة وفتح مسام بشرتك.
الخطوة 2: امض قدمًا واحلق / شمع الشعر غير المرغوب فيه.
الخطوة 3: تقشير البشرة
الخطوة 4: الترطيب.
يقول Dhongdi: "استخدمي مقشرًا للجسم أو لوفة فقط لفرك بشرتك والتخلص من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة وفتح مسام بشرتك حتى تحصل عند الحلاقة أو الشمع على بشرة ناعمة وأكثر نعومة."