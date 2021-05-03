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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل العيد .. خطوات بسيطة للتخلص من الشعر تحت الجلد

إزالة الشعر
إزالة الشعر

هل تتذكر أول مرة قمت فيها بالحلاقة أو الشمع ، كيف انتهى بك الأمر مع لمسة نهائية ناعمة ونظيفة؟ ولكن ، بعد بضعة أشهر من اتباع الروتين المعتاد ، ربما تكون قد لاحظت علامات صغيرة تشبه النقاط مع وجود شعر عالق بداخلها على ساقيك، هذه عبارة عن شعر نام أو أرجل فراولة، وفقًا لـ HealthLine ، حيث يأتي المصطلح من المظهر المنقط أو المنقط الذي يشبه جلد وبذور الفراولة."

 

حالة شائعة يعاني منها الكثير ، يحدث هذا عندما تنسد مسام شعرنا بالأوساخ والزيوت ، عندما لا نتبع العملية الصحيحة لإزالة الشعر، وتشارك Nikita Dhongdi ، مبتكر محتوى الموضة والجمال في Trell بعض النصائح حول كيفية التعامل معها.

 

هذا الشيء الوحيد هو كابوس كل فتاة ، ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الشعر الناشئ يحدث فقط لأن المرء يحلق ، ولكن هذا ليس صحيحًا ، فإنه يحدث أيضًا لأولئك الذين يزيلون الشعر بالشمع".

اتبع هذه الخطوات للحصول على نتائج أفضل:

الخطوة 1: عندما تكون على وشك الحلاقة أو الشمع ، فإن أول شيء عليك فعله هو التقشير. يساعد التقشير على التخلص من خلايا الجلد الميتة وفتح مسام بشرتك.
الخطوة 2: امض قدمًا واحلق / شمع الشعر غير المرغوب فيه.
الخطوة 3: تقشير البشرة
الخطوة 4: الترطيب.

 

يقول Dhongdi: "استخدمي مقشرًا للجسم أو لوفة فقط لفرك بشرتك والتخلص من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة وفتح مسام بشرتك حتى تحصل عند الحلاقة أو الشمع على بشرة ناعمة وأكثر نعومة."

بشرة حلاقة ازالة الشعر الفراولة بشرة ناعمة

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