قبل العيد .. خطوات بسيطة للتخلص من الشعر تحت الجلد

هل تتذكر أول مرة قمت فيها بالحلاقة أو الشمع ، كيف انتهى بك الأمر مع لمسة نهائية ناعمة ونظيفة؟ ولكن ، بعد بضعة أشهر من اتباع الروتين المعتاد ، ربما تكون قد لاحظت علامات صغيرة تشبه النقاط مع وجود شعر عالق بداخلها على ساقيك، هذه عبارة عن شعر نام أو أرجل فراولة، وفقًا لـ HealthLine ، حيث يأتي المصطلح من المظهر المنقط أو المنقط الذي يشبه جلد وبذور الفراولة."

حالة شائعة يعاني منها الكثير ، يحدث هذا عندما تنسد مسام شعرنا بالأوساخ والزيوت ، عندما لا نتبع العملية الصحيحة لإزالة الشعر، وتشارك Nikita Dhongdi ، مبتكر محتوى الموضة والجمال في Trell بعض النصائح حول كيفية التعامل معها.

هذا الشيء الوحيد هو كابوس كل فتاة ، ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الشعر الناشئ يحدث فقط لأن المرء يحلق ، ولكن هذا ليس صحيحًا ، فإنه يحدث أيضًا لأولئك الذين يزيلون الشعر بالشمع".

اتبع هذه الخطوات للحصول على نتائج أفضل:

الخطوة 1: عندما تكون على وشك الحلاقة أو الشمع ، فإن أول شيء عليك فعله هو التقشير. يساعد التقشير على التخلص من خلايا الجلد الميتة وفتح مسام بشرتك.

الخطوة 2: امض قدمًا واحلق / شمع الشعر غير المرغوب فيه.

الخطوة 3: تقشير البشرة

الخطوة 4: الترطيب.

يقول Dhongdi: "استخدمي مقشرًا للجسم أو لوفة فقط لفرك بشرتك والتخلص من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة وفتح مسام بشرتك حتى تحصل عند الحلاقة أو الشمع على بشرة ناعمة وأكثر نعومة."