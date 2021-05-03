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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فرنسا: حكومة تشاد الانتقالية يجب أن تكون مؤقتة

تشاد
تشاد

رحبت فرنسا ، الاثنين ، بتشكيل حكومة انتقالية جديدة في تشاد من قبل الحكام العسكريين للدولة الإفريقية في أعقاب مقتل الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة ، لكنها قالت إنها يجب أن تستمر لفترة محدودة فقط.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تؤكد تمسكها باستقرار ووحدة أراضي البلاد".

وأضافت أن "فرنسا تؤكد أيضا أنه من الأهمية بمكان أن يكون الانتقال لفترة محدودة من الوقت".

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الاتحاد الإفريقي يوفد بعثة إلى تشاد للتحقيق في مقتل رئيسها

رفضت الشخصيات المعارضة البارزة في تشاد التعيينات الحكومية باعتبارها استمرارًا لنظام قديم كانوا يأملون في محوه. رفضت المعارضة والمتمردون الاستيلاء على السلطة باعتباره انقلابًا ، وقالوا إن الجيش يجب أن يتخلى عن السلطة لحكومة يقودها مدنيون.

فرنسا المانيا الهند الاتحاد الافريقي وزارة الخارجية الخارجية الفرنسية اوروبا حكومة انتقالية

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