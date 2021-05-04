خامنئي يهاجم وزير الخارجية دفاعا عن قاسم سليماني.. فيديو

عرضت قناه العربية فيديو يكشف هجوم غير مسبوق من مرشد ايران علي خامنني علي وزير خارجية نظامه محمد جواد ظريف وهذا بعد العاصفة التي تسببت بها التسريبات الأخيرة.

واضاف الفيديو أن التسريبات تدل علي أن "فيلق القدس " قاسم سليماني كان يتحكم بالسياسة الخارجية الإيرانية " بشكل كامل " وأشار خامنني أن السياسة الخارجية لا تحددها وزارة الخارجية بل السلطات الأعلى منها .

واوضح الفيديو أن خامنني وصف كلام ظريف بـ"الامر المستغرب " والذى لا ينبغي أن يصدر عن مسؤولين إيرانيين معتبرا أن تلك التصريحات "تخدم أعداء ايران " .