محافظ القاهرة: قرار فوري بالغلق لمدة شهر للمقاهي المخالفة ..صور

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تطبيق المقاهى والكافيهات والمحال الإجراءات الاحترازية التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء حرصًا على صحة المواطنين.



وأكد محافظ القاهرة أن المقهى المخالف يتم صدور قرار فورى له بالغلق لمدة شهر ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه وإحالته للنيابة لمخالفته الإجراءات الاحترازية.



وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم، كما طالب أصحاب المقاهي والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.



وأكد محافظ القاهرة أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تتم في كافة الأحياء في نفس التوقيت على مدار أيام الأسبوع وغير مقتصرة على أيام الإجازات والأعياد فقط حرصا على صحة المواطنين مشيرًا إلى أن الحملات يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.



وكلف محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمتابعة التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وتنفيذًا لتوجيهات محافظ القاهرة قامت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية بحملة مكبرة على أحياء شبرا وروض الفرج والساحل بالتنسيق مع المتابعة والاشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن مصادرة ٢٤٠٤ شيشة وغلق عدد من المقاهى المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين للنيابة.

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