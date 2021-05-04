"كاف" يدرس تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تأجيل منافسات تصفيات القارة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدوحة؛ وذلك بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث يتجه الاتحاد لتأجيل المنافسات؛ خوفا من تفشي الفيروس من جديد، على أن يتم تحديد موعد آخر لإجرائها.



وفي سياق آخر، كشفت لجنة الأمن والسلامة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن الملاعب التي تمت الموافقة عليها لاستضافة مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.



ووافق “كاف” على استضافة 7 ملاعب مصرية لمباريات التصفيات المؤهلة للمونديال عن قارة إفريقيا، حيث يحق للمنتخب المصري وأي بلد لم تتم الموافقة على استضافة ملاعبه للمباريات، اللعب عليها في التصفيات.

ووافق “كاف” على سلامة ملاعب “ستاد القاهرة، برج العرب، 30 يونيو، السويس، الإسماعيلية، الدفاع الجوي، الإسكندرية”.



ولم تتم الموافقة من قبل إدارة الأمن والسلامة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الملاعب في البلدان التالية: “بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، إريتريا، إيسواتيني، جامبيا، ليسوتو، ليبيريا، ملاوي، مالي، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، ساو تومي، السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، تشاد”.