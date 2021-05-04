الولايات المتحدة تستعد للترخيص بـ تلقيح الأطفال من 12 إلى 15 عاما

كشف مسئولون أمريكيون، عن عزم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، منح ترخيص لـ لقاح شركة فايزر/ بيونتيك من أجل تلقيح الأطفال والمراهقين من عمر 12 إلى 15 عاما، الأسبوع المقبل.



ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، من المتوقع الحصول على موافقة بعد أن قال صانعو اللقاحات في مارس: إن “اللقاح وجد أنه آمن وفعال، وأنتج استجابات قوية للأجسام المضادة لدى من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا في تجربة إكلينيكية”.





ومن جانبها، قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن مراجعتها لتوسيع تصريح الاستخدام الطارئ للقاح، مستمرة، لكنها لم تقدم مزيدًا من التفاصيل.



يذكر أن الولايات المتحدة وافقت بالفعل على منح اللقاح للأشخاص فوق عمر الـ16 من قبل، وتحاول الانتهاء من عملية تلقيح أكبر عدد من المواطنين؛ من أجل فتح الاقتصاد من جديد، وعودة الحياة لطبيعتها، والقضاء على فيروس كورونا المستجد.