عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21.. دينا فؤاد تهدد ياسمين عبدالعزيز داخل السجن

صدى البلد

 

شهد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21 تصاعد في الأحداث خاصة بعد حبس "غزل" ياسمين عبدالعزيز، بتهمة إدمان المخدرات الذي زج بها زوجها "عابد" خالد الصاوي، انتقامًا منها بعد طلاقها منه على يد "سيف الخديوي" أحمد العوضي.

 

وبدأت أحداث الحلقة ٢١ من مسلسل " اللي مالوش كبير" من حيث انتهت السابقة وهي زيارة "قدرية" دينا فؤاد، لـ"غزل" ياسمين عبد العزيز في السجن، مما جعل الحلقة تتصد تريند محرك البحث العالمي لمعرفة تفاصيل زيارتها لها وهو ما أوضحته الحلقة 21 .

 

وكانت زيارة "قدرية" دينا فؤاد لـ"غزل" ياسمين عبدالعزيز لتهددها بأن لا تقترب من زوجها "سيف الخديوي" أحمد العوضي مرة أخرى، وإلا سوف تسلط عليها بعض الأشخاص داخل السجن للانتقام منها، بالإضافة إلى أنها ساومتها بأنها تستطيع إخراجها من السجن وإثبات براءتها ولكن إذا اثبتت لها بانها ستبتعد عن "الخديوي"، ولكن "غزل" رفضت مساومتها وقالت لها بانها لم تقترب من "الخديوي" دون تهديد.

 

وفي مشهد آخر حاول "الخديوي" الوصول إلى "غزل" من خلال زيارة "مفاتن" إيمان السيد لها، ولكنها لم تستطيع دخول الزيارة خاصة وأن قواعد زيارة المسجون لا تزيد عن فردين، حيث زارتها والدتها بعد مغادرة "قدرية"، ولكن الخديوي لا يعلم هذا الأمر.

 

قرر "رفعت الدهبي" خالد سرحان أن يطلب يد "قدرية" دينا فؤاد للزواج من والدها، والذي رفض هذا الزواج ولكن هدد "الدهبي" والدها بانه سيحرسه من الخطر الذي يحوم حوله وإلا سيتركه وحده أمام الخطر، مما جعل "شعبان" والد "قدرية" يوافق على الزواج بشرط بعد انتهاء فترة العدة بعد طلاق "الخديوي" لها.

أحمد العوضي لـ متابعيه: مش جايلك نوم ليه يا وحش الكون

أحمد العوضي يشوق جمهوره للحلقة القادمة من مسلسل إللي مالوش كبير

،وعلم "الخديوي" من "مفاتن" أنها رات "قدرية" طليقته تزور "غزل" بالسجن، مما أثار غضبه وذهب مسرعا إلى منزل والدها ليجدها معه، وهددها أمام والدها والذي سقط أرضًا بسبب كلام "الخديوي" لها.

 

حاول "سيف الخديوي" أحمد العوضي أن يستعين بالشرطة لإخلاء سبيل "غزل" ياسمين عبد العزيز، وذهب إلى قم الشرطة ليبلغ عن أحد رجال "عابد تيمور" خالد الصاوي والذي قام بزج كيس الهيروين في حقيبة "غزل" ولكن لم يصدقه الضابط "محمود" احمد سعيد عبد الغني وسخر منه وطرده من قسم الشرطة.

ابطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير 

قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.

خالد الصاوي أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز مسلسل اللي مالوش كبير ياسمين عبدالعزيز

موضوعات متعلقة

بالكاجوال.. بسنت النبراوي من كواليس "اللي مالوش كبير"

حبس غزل.. ياسمين عبد العزيز تنشر صورة من "اللي مالوش كبير"

ترشيحاتنا

صلاة التسابيح .. ماذا تقرأ فيها بعد الفاتحة للفوز بأكبر ثواب؟.. 4 سور قرآنية

خاصl شيرين سيف النصر تكشف لـ صدى البلد علاقة حجابها بالفنانة شادية في مسلسل من الذى لا يحب فاطمة

هاني شاكر: يجب إعادة مباراة الزمالك وبيراميدز.. وزعلان من أوباما وفرجاني ساسي

دعاء ليلة القدر .. ابدأ يومك بـ5 أعمال ثم ردده من المغرب ليستجاب

هاني شاكر يوجه رسالة نارية لاتحاد الكرة.. ويؤكد: إمام عاشور تم ذبحه

شوبير: كاف يؤجل تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

الأهلي يتعاقد مع البرتغالي ماريو بالما مديرا فنيًا لـ رجال السلة

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

مستشار الرئيس: مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد.. تفاصيل

من الأقمار الصناعية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد | تحذير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

شاهد.. رضيعة تطير في الهواء وتقع في مياه المحيط بعد حادث مروري

بحجم ملعب كرة قدم.. شاهد تحليق أكبر طائرة في العالم لأول مرة

فيديو

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ