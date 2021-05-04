مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21.. دينا فؤاد تهدد ياسمين عبدالعزيز داخل السجن

شهد مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21 تصاعد في الأحداث خاصة بعد حبس "غزل" ياسمين عبدالعزيز، بتهمة إدمان المخدرات الذي زج بها زوجها "عابد" خالد الصاوي، انتقامًا منها بعد طلاقها منه على يد "سيف الخديوي" أحمد العوضي.

وبدأت أحداث الحلقة ٢١ من مسلسل " اللي مالوش كبير" من حيث انتهت السابقة وهي زيارة "قدرية" دينا فؤاد، لـ"غزل" ياسمين عبد العزيز في السجن، مما جعل الحلقة تتصد تريند محرك البحث العالمي لمعرفة تفاصيل زيارتها لها وهو ما أوضحته الحلقة 21 .

وكانت زيارة "قدرية" دينا فؤاد لـ"غزل" ياسمين عبدالعزيز لتهددها بأن لا تقترب من زوجها "سيف الخديوي" أحمد العوضي مرة أخرى، وإلا سوف تسلط عليها بعض الأشخاص داخل السجن للانتقام منها، بالإضافة إلى أنها ساومتها بأنها تستطيع إخراجها من السجن وإثبات براءتها ولكن إذا اثبتت لها بانها ستبتعد عن "الخديوي"، ولكن "غزل" رفضت مساومتها وقالت لها بانها لم تقترب من "الخديوي" دون تهديد.

وفي مشهد آخر حاول "الخديوي" الوصول إلى "غزل" من خلال زيارة "مفاتن" إيمان السيد لها، ولكنها لم تستطيع دخول الزيارة خاصة وأن قواعد زيارة المسجون لا تزيد عن فردين، حيث زارتها والدتها بعد مغادرة "قدرية"، ولكن الخديوي لا يعلم هذا الأمر.

قرر "رفعت الدهبي" خالد سرحان أن يطلب يد "قدرية" دينا فؤاد للزواج من والدها، والذي رفض هذا الزواج ولكن هدد "الدهبي" والدها بانه سيحرسه من الخطر الذي يحوم حوله وإلا سيتركه وحده أمام الخطر، مما جعل "شعبان" والد "قدرية" يوافق على الزواج بشرط بعد انتهاء فترة العدة بعد طلاق "الخديوي" لها.

،وعلم "الخديوي" من "مفاتن" أنها رات "قدرية" طليقته تزور "غزل" بالسجن، مما أثار غضبه وذهب مسرعا إلى منزل والدها ليجدها معه، وهددها أمام والدها والذي سقط أرضًا بسبب كلام "الخديوي" لها.

حاول "سيف الخديوي" أحمد العوضي أن يستعين بالشرطة لإخلاء سبيل "غزل" ياسمين عبد العزيز، وذهب إلى قم الشرطة ليبلغ عن أحد رجال "عابد تيمور" خالد الصاوي والذي قام بزج كيس الهيروين في حقيبة "غزل" ولكن لم يصدقه الضابط "محمود" احمد سعيد عبد الغني وسخر منه وطرده من قسم الشرطة.

ابطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض اللي مالوش كبير

قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.