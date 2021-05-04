مجاعة وطاعون وغياب الشمس.. قصة أسوأ عام في تاريخ البشرية

ليس كورونا أو الإنفلونزا الإسبانية

مع تزايد عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالات الإصابة والوفيات في عام 2021، يظن البعض أن العام الجاري هو أسوأ عام في تاريخ البشرية، ولكن مرت ظروف وأعوام أكثر سوءا على البشر.

ووفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية، كان عام 1347 سيئًا جدًا، ففي هذا العام ضرب الموت الأسود أوروبا بشكل خطير، وبعد ذلك سنوات الهولوكوست بين عامي 1941 و 1945، أو عام 1918 الذي بدء خلاله وباء الإنفلونزا الذي قتل ما يصل إلى 100 مليون شخص، حتى الوباء الحالي لا يزال يتضاءل مقارنة بتلك المأساة.

ولكن برغم كل هذه المآسي والكوارث، كان العام الأكثر سوءا هو عام 536، الذي كان بداية واحدة من أسوأ فترات الحياة في التاريخ، والذي ظل مستمرا في هذا الوضع الكارثي حتى عام 640، وقال مايكل ماكورميك عالم الآثار بجامعة هارفارد ومؤرخ العصور الوسطى، تفاصيل هذه الأعوام.

وكان عام 536 هو العام العاشر لعهد الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الكبير، والأمر لم يكن حرب أو وباء أو إبادة جماعية، لكن شيئًا غريبًا كان قد ظهر في السماء، حيث ظهر ضباب غامض وكثيف للغاية، مما أدى إلى حجب الشمس وتسبب في انخفاض درجات الحرارة، وكان هذا العام بداية سنوات من الفوضى حول العالم، مثل الجفاف وموت المحاصيل والثلوج الصيفية وانتشار المجاعة.

كتب المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس: "لقد حدث خلال هذا العام نذير رهيب، لأن الشمس أعطت نورها دون سطوع ، مثل القمر ، خلال هذا العام بأكمله ، وبدت إلى حد كبير مثل الكسوف، لأن الأشعة الصادرة منها لم تكن واضحة أو قوية.



هناك أدلة تشير إلى أن الانفجارات البركانية الكارثية هي السبب، ليس فقط في قلب الجليد من القارة القطبية الجنوبية، ولكن أيضًا بسبب آثار الأحداث البركانية، والتي تسببت أيضًا في برودة عالمية قصيرة المدى ومجاعة مدمرة.



في عام 536 م ، تم خلط الرماد البركاني والحطام - المسمى بالتيفرا - مع طبقة الجليد ، مما يشير إلى حدث بركاني كبير، أظهرت عينات اللب الجليدية في جرينلاند وأنتاركتيكا دليلاً على اندلاع ثوران ثانٍ في عام 540 م، وبعد ذلك في عام 541 ، ظهر الطاعون واستمر الوضع من سيئ إلى أسوأ.