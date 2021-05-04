يشهد أمطارًا رعدية.. الأرصاد السعودية تعلن طقس اليوم الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، تقريره، لطقس اليوم، الثلاثاء، على أنحاء المملكة.



وتوقع المركز، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد، على مناطق “نجران، جازان، عسير، الباحة، أجزاء من منطقة مكة المكرمة”.



كما توقعت الأرصاد السعودية تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.



وأشارت إلى أن البحر الأحمر سيشهد رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى غربية، على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، على الجزء الجنوبي، بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى 1.5 متر، وحالته خفيف إلى متوسط.



أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى 1.5 متر، وحالته خفيف إلى متوسط.