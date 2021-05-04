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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب كورونا.. تايلاند تنصح مواطنيها بمغادرة الهند

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أوصت السفارة التايلاندية في نيودلهي اليوم الثلاثاء، المواطنين التايلانديين بمغادرة الهند بسبب وضع جائحة كورونا هناك. 


ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن السفارة قولها إنه على التايلانديين، الذين لا يحتاجون للبقاء في الدولة الواقعة بجنوب آسيا، التسجيل للعودة إلى الوطن في رحلات العودة المقررة يوم السبت من تشيناي وفي 15 مايو من نيودلهي، ويمكن لأولئك الذين يحتاجون إلى العودة بشكل عاجل التسجيل في رحلة العودة على متن رحلة خاصة بتوصيل التبرعات من تايلاند إلى نيودلهي غدا الأربعاء.


وأوضحت السفارة التايلاندية أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة في الهند منذ منتصف أبريل وأن العديد من المرافق الطبية مكتظة بالمصابين، وتجاوزت الهند 20 مليون إصابة بفيروس كورونا بعد تسجيلها 357 ألفا و229 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 20 مليونا و282 ألفاً و833 شخصاً.


وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3 آلاف و449 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 222 ألفاً و408 أشخاص.

وزارة الصحة فيروس كورونا جائحة كورونا تايلاند الهند اصابات كورونا

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