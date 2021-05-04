شاهد.. حالة الطرق الرئيسية بالقاهرة بعد الانتهاء من فترة الأعياد

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة كثافات مرورية طبيعية على كافة الأنحاء، مع عودة الموظفين من عطلة الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط واعياد الربيع ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور .

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة إن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، ومن بين تلك المناطق التي تشهد سيولة مرورية " وسط البلد وكوبري أكتوبر فى الاتجاهين ، وصلاح سالم و الأوتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز ، ميدان الخلفاوى وشارع شبرا وشارع القصر العيني "

وأوضح المصدر بأنه لا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب الكثافات .

وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدي السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات ، مؤكدا على تكثيف الحملات على عدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني وسحب التراخيص من غير الملتزمين.

وأكد المصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية ، لافتا أنه لا توجد أي حوادث أو أعطال مؤثرة حتى الآن.

حاله المرور اعلي كوبري اكتوبر

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