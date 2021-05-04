عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. حالة الطرق الرئيسية بالقاهرة بعد الانتهاء من فترة الأعياد

حاله المرور اعلي
حاله المرور اعلي كوبري اكتوبر

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة كثافات مرورية طبيعية على كافة الأنحاء، مع عودة الموظفين من عطلة الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط واعياد الربيع ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور .

وأفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة إن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ، ومن بين تلك المناطق التي تشهد سيولة مرورية " وسط البلد وكوبري أكتوبر فى الاتجاهين ، وصلاح سالم و الأوتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز ، ميدان الخلفاوى وشارع شبرا وشارع القصر العيني "

وأوضح المصدر بأنه لا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب الكثافات  .

وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدي السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع اتباع تعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات ، مؤكدا على تكثيف الحملات على عدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني وسحب التراخيص من غير الملتزمين.

وأكد المصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أى أزمة مرورية ، لافتا أنه لا توجد أي حوادث أو أعطال مؤثرة حتى الآن.

نصائح وإرشادات مرور القاهرة لقائدي السيارات.. تعرف عليها

 

مرور القاهرة: حالة الطرق هادئة ورسالة تحذير من تجاوز السرعات بالمدينة

 

أمن الغربية يشن حملات مرورية لردع التوك توك وضبط المخالفين بشوارع طنطا

حاله المرور اعلي كوبري اكتوبر

fda4adfb-fdca-4c61-b44e-67b1fd9d521c
fda4adfb-fdca-4c61-b44e-67b1fd9d521c
a587b7f1-5ddb-40ee-948d-9933f23ca66e
a587b7f1-5ddb-40ee-948d-9933f23ca66e
مرور القاهرة كثافات مرورية طبيعية الإدارة العامة لمرور القاهرة أعياد الإخوة الأقباط واعياد الربيع السرعات المقررة

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة: قرار فوري بالغلق لمدة شهر للمقاهي المخالفة ..صور

ضبط 12 مركبة توك توك مخالفة في حملات مرورية مكبرة بشوارع طنطا

ترشيحاتنا

كورونا يتحور في إسرائيل.. تسجل إصابات بالطفرتين البرازيلية والتشيلية

بدء تلقى طلبات رخص البناء بـ 27 مركزا بالاشتراطات الجديدة ..اليوم

بداية من الغد.. استقبال طلبات التحويل لحاجزي الإسكان الاجتماعي.. وهذه الشروط

صراع القاع يشعل مواجهة الإنتاج الحربي والبنك الأهلي في الدوري

شركات أدوية أمريكية تطور لقاحات جديدة لكورونا على شكل حبوب وبخاخات

هل يجوز الدعاء باللغة العامية في الصلاة ؟..الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

محضر وغرامة.. تعرف على عقوبة محمد رمضان بسبب ركن سيارته أعلى الرصيف بالدقي

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

زيادة السعر 13 ضعفا .. تعرف على ثمن تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء

الأهلي يتعاقد مع البرتغالي ماريو بالما مديرا فنيًا لـ رجال السلة

اليوم.. النطق بالحكم على المتهم بـ قتل طبيب روض الفرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

شاهد.. رضيعة تطير في الهواء وتقع في مياه المحيط بعد حادث مروري

فيديو

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ