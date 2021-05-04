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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة تنفي توجبه فرق طبية للمنازل للكشف على مرضى كورونا

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ،صحة ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول المنشور المنسوب لوزارة الصحة والذي يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الصحة والتي نفت صحة المنشور المتداول ومنسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي.

وكان المركز قد نفى ما  تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية،وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل معوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، موضحةً أنه كلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة إلى الأعلى طبقاً لحجم الاستهلاك، حيث يتم احتساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين وفقاً لتعريفة شريحة المحاسبة بغض النظر عن المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية.
وفي سياق متصل، نجح برنامج القراءة الموحد الذي تعتمد عليه الوزارة لتسجيل قراءة العدادات التقليدية، في انخفاض مشاكل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، حيث قضى البرنامج على تسجيل القراءات الوهمية التي تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك، كما يتم العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).

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