مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة طراز رافال .. شاهد

قال اللواء طيار هشام الحلبى ، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إن الحكومات المصرية والفرنسية توقعان عقد توريد ٣٠ طائرة طراز رافال ، ومدة الصفقة ١٠ سنوات .

وأضاف اللواء طيار الحلبى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى أم سى ، أن هذه المدة فى التسليح طويلة جدا تدل على قدرة مصر العالية فى السداد لهذه الفترة ، وبالتالى ثقة في الاقتصاد المصرى .

وأشار مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إلى أن فترة ال ١٠ سنوات توضح مدى السداد والاطمئنان العالى جدا ، وكل ذلك يقوم بناء على عدة تحليلات ، لافتا إلى أن السلاح هو شراكة وتوافق سياسة بين الدولتين.

وتابع مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، أن طائرة " الرافال " ، هى الطائرة الأم التى تستطيع إنجاز أكثر من مهام فى وقت واحد.

وأكد مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، أن طائرة الرافال تستطيع ضرب الأهداف الجوية ، والارضية ، والتشويش على رادار العدو ، وايضا تستطيع أن تمون فى الجو عن طريق طيارة اخرى ، ويضاف إلى ذلك القدرة على قطع مسافات طويلة .