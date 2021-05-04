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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة طراز رافال .. شاهد

اللواء طيار هشام
اللواء طيار هشام الحلبى

قال اللواء طيار هشام الحلبى ، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إن الحكومات المصرية والفرنسية توقعان عقد توريد ٣٠ طائرة طراز رافال  ، ومدة الصفقة ١٠ سنوات .

وأضاف اللواء طيار الحلبى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية دى أم سى ، أن هذه المدة فى التسليح طويلة جدا تدل على قدرة مصر العالية فى السداد لهذه الفترة ، وبالتالى ثقة في الاقتصاد المصرى .

وأشار مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إلى أن فترة ال ١٠ سنوات توضح مدى السداد والاطمئنان العالى جدا ، وكل ذلك يقوم بناء على عدة تحليلات ، لافتا إلى أن السلاح هو شراكة وتوافق سياسة بين الدولتين.

وتابع مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، أن طائرة " الرافال " ، هى الطائرة الأم التى تستطيع إنجاز أكثر من مهام فى وقت واحد.

وأكد مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، أن طائرة الرافال تستطيع ضرب الأهداف الجوية ، والارضية ، والتشويش على رادار العدو ، وايضا تستطيع أن تمون فى الجو عن طريق طيارة اخرى ، ويضاف إلى ذلك القدرة على قطع مسافات طويلة .

اخبار توك شو هشام الحلبى الحكوماتان المصرية والفرنسية

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