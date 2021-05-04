اقتصاد الإمارات.. 608 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 608 ملايين درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 222 مبايعة بقيمة 462.55 مليون درهم منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 46.62 مليون درهم و202 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 415.93 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى .

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا .

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم وتلتها منطقة الجداف بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 109.96 مليون درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 40.73 مليون درهم و 38 رهن فلل وشقق بقيمة 69.23 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 15 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 35.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 24 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الرابعة بقيمة 4 ملايين درهم .