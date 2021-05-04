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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

سرقة
سرقة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة اقتحام وسطو على محل "خياطة" في العاصمة السعودية الرياض.

أثار المقطع الضجة لحدوث الواقعة في وضح النهار، حيث قام لصين باقتحام محل "خياطة" كبير في مدينة الرياض، وسرقة الأموال والملابس.

ظهر اللصان في مقطع الفيديو أثناء السطو على محل الخياطة في الرياض، عندما لم يجدا أحدًا بداخله، وقاما بسرقة مبلغ مالي كبير.

ويبدو أن اللصين ترصدا للمحل لفترة من الوقت، حتى تركه صاحبه، ودخلا بسرعة لتنفيذ عملية السرقة الدنيئة بكل جرئة خلال النهار.

استولى اللصان على مبلغ كبير من المال من المكتب المخصص لموظف الاستقبال في محل الخياطة الشهير في الرياض.

ولم يكتفيا بذلك، بل جمعوا أكبر كمية من ملابس الزبائن الموجودة داخل محل الخياطة بالإضافة إلى الأموال، ثم حملاها وهربا بسرعة.

انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداوله المستخدمون على نطاق واسع، وطالبوا بضرورة معاقبة المجرمين.

 

https://youtu.be/7r4vQz9GHo4

IMG_20210504_230557
IMG_20210504_230557
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