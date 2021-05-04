" يعني إيه أحلب البقرة ".. شاهد | رد فعل سعفان عندما طُلب منه عمل إعلان ألبان

حل الفنان مصطفى البنا الشهير " بسعفان " ضيف اليوم في برنامج " 5 نجوم " وهذا بعد إقناعه بالحضور إلي مكان التصوير من قبل الفنان محمد الشرنوبي والذى يريد عمل مقلب بالفنان سعفان دون علمه وبالتالي اصطحبه إلي مكان التصوير وهو عبارة عن مزرعة أبقار ومنتجات البان .

أقنع الفنان محمد الشرنوبي سعفان بأنه يريده أن يقوم بعمل إعلان لمنتجات ألبان من داخل مزرعة إنتاج حيواني وبالفعل اقتنع سعفان وبدأ في تصوير الإعلان مع مجموعة عمل تصوير هندية وهذا لتجهيزه قبل عمل المقلب به قائلا " يعني إيه أحلب البقرة " .

يذكر أن برنامج خمس نجوم يعرض على قناة أم بي سي مصر يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أن برنامج خمس نجوم، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي ؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمسة أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.