علاج احمرار العين بطرق طبيعية لكافة الأعمار

عالج احمرار عينك

علاج احمرار العين بطرق طبيعية، يتعرض بعض الأشخاص للحرق المفاجئ وهو التهاب مؤلم يصيب القرنية، وهو النسيج الصافي الذي يغطي الجزء الأمامي من العين يحدث حرق الفلاش أو لحام عندما تتعرض للأشعة فوق البنفسجية الساطعة (UV) يمكن أن يكون سببها جميع أنواع ضوء الأشعة فوق البنفسجية، لكن مشاكل اللحام هي المصدر الأكثر شيوعًا، لهذا السبب يطلق عليه أحيانًا اسم "فلاش اللحام" أو "العين القوسية".



تشبه الحروق المفاجئة حروق الشمس في العين ويمكن أن تؤثر على عينيك، يمكن أن تصلح القرنية نفسها في غضون يوم إلى يومين، وعادةً ما تلتئم دون ترك ندبة ومع ذلك، إذا لم يتم علاج حرق الفلاش، فقد تبدأ العدوى، قد يكون هذا خطيرًا وقد يؤدي إلى فقدان البصر.



قطرة لعلاج احمرار العين

عليك استشارة الطبيب فلا تغامر بعينيك، فهو يوصف قطرة لترطيب العين ومعالجة الالتهاب، ولكن يمكنك تناول الأدوية المسكنة للألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين أو الكوديين افحص العبوة لمعرفة الجرعة الصحيحة، من المحتمل أن يستمر الألم لمدة يوم تقريبًا.

علاج احمرار العين الدائم

لا ترتدي العدسات اللاصقة حتى تلتئم عيناك.

ارتدِ نظارات شمسية إذا كانت عيناك حساسة للضوء.

استخدم الدموع الاصطناعية أو مواد التشحيم للمساعدة في أي إزعاج في عينيك يمكنك شراء هذه المنتجات بدون وصفة طبية من معظم الصيدليات.

من المهم العودة للفحص الطبي عندما ينصح طبيبك.

علاج احمرار العين من السهر



في معظم الحالات، ضع شيئًا ما لتبريده من حرقة أعين من السهر، الشديدة، يمكنك تجربة الصبار أو الطماطم كإسعافات أولية، ولكن يوصى عمومًا أن يعطي الستيرويد الموضعي مزيدًا من الراحة.



علاج احمرار العين بالشاي

اشطف جفونك بالماء يمكن للشطف أن يزيل المهيجات ومسببات الحساسية من عينك، بحيث يمكن أن يقلل الجفاف والالتهاب، كمادات شاى دافي والأفضل وضع الباكت الشاى إلى أن تهدئ العين.

اشرب المزيد من الماء للحفاظ على رطوبة العين، الأهم من ذلك أنه يقلل من الجفاف وبالتالي، يمكن أن يؤدي جفاف العين إلى حرقان، ولاذع، وتهيج.



علاج احمرار العين بسبب ضربة

انقع قطعة قماش قطنية في ماء دافئ، وضع الكمادات الدافئة على عينيك المغلقتين عدة مرات في اليوم.

ضع شرائح الخيار على العين المغلقة لتقليل التورم والالتهاب والانتفاخ والحرقان.

حاول تجنب الشاشة الزرقاء أثناء عملية الشفاء هذا لأنك ستمنح عينيك استراحة.

يمكنك أيضًا استخدام شريحة من البطاطس الباردة.

تناول المزيد من المكملات الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية للتخفيف من جفاف العين والحرقان، قد تشمل التونة والسلمون والأنشوجة والسردين.

قم بتشغيل جهاز ترطيب لزيادة رطوبة الهواء حتى يخفف جفاف العين.

جرب قطرات العين الموصوفة من قبل الطبيب ولكن عليك الحذر من تجربة اى. نوع قطرة لعدم الأضرار بعينك، إذا كان أي من العلاجات المنزلية.

علاج احمرار العين للأطفال

يعتمد نوع العلاج على سبب إفرازات العين، إذا كان هناك شيء صغير في عين الطفل ، يمكن للشخص أن يحاول فرك العين المغلقة بلطف باتجاه الأنف. عندما يكون هناك جسم كبير في العين ، أو يكون من المستحيل إزالته ، فمن المهم أن ترى الطبيب.

غالبًا ما تخفف الكمادات الدافئة من أعراض الدمل وانسداد القنوات الدمعية. إذا لم تساعد الكمادات الدافئة ، فقد يشير ذلك إلى مشكلة أكثر خطورة ، مثل العدوى.

قد يوصي الطبيب بما يلي:

المضادات الحيوية للالتهابات البكتيرية

الستيرويدات للعدوى الفيروسية أو تفاعلات الحساسية التي لا تختفي.

كمادات المياه

ويمكن لعمل كمادات مياه باردة ان تساهم في علاج حساسية العين عند الاطفال، وذلك باستخدام فوطة ناعمة مبللة بالماء البارد ووضعها على العينين لمدة عشرة دقائق على الأقل وتكرار ذلك عدة مرات من شأنه أن يخفف من الأعراض .

2- تجنب حك العين

ويعتبر من أهم طرق علاج حساسية العين عند الاطفال ان يقاوم الطفل رغبته بحك العين المصابة لأن ذلك يزيد الحالة سوءًا.

3- الدموع الصناعية

ويمكن علاج حساسية العين عند الاطفال بالدموع الصناعية، وهي قطرات مرطبة للعين يمكنك استخدامها لتنظيف عين طفلك، مما يؤدي إلى تخفيف الأعراض، ومن إيجابياتها أنها بدون آثار وأعراض جانبية .

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.