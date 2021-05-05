تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بمراكز شباب الشرقية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات (الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الاجتماعي)، وذلك تفعيلاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كما شدد المحافظ على مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بالفيروس، مناشداً المواطنين الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظاً على صحتهم وسلامة أسرهم.

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام أعضاء مراكز الشباب وفرق الجوالة ونوادي التطوع بإجراء أعمال التطهير والتعقيم لإدارة شباب ديرب نجم ومراكز شباب ( قرموط صهبره – اكوه – الصانية – جميزة بني عمرو – الصويني – اكراش – شنباره منقلا - شبرا صورة) بمركز ومدينة ديرب نجم ومراكز شباب (الامل - الحرية - الزهور - النصر - الرواد ) بمدينة العاشر من رمضان ومراكز شباب ( اولاد صقر - الصوفيه - جزيرة الشافعي - المؤانسه ) بمركز ومدينة اولاد صقر ، ومراكز شباب ( كفر صقر - المنشيه الجديده - السلطان خضر ) بمركز ومدينة كفر صقر ، ومركز شباب كوم حلين ونادي منيا القمح الرياضي ومراكز شباب ( العصلوجي -بردين - جزيرة السعادة ) بمركز ومدينة الزقازيق ومركز شباب كفر الشرابية بمشتول السوق وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم - قسم الصحة العامة والتفتيش علي اللحوم بجميع الإدارات البيطرية ) بالإشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين – الرقابة الصحية ) وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك .

أضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية انه تم تنفيذ حملات تفتيشية ، لضبط سوق اللحوم والأسماك بجميع مراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة بمراكز فاقوس والحسينية و أولاد صقر وههيا و كفر صقر و منيا القمح و أبو حماد ل 4 مصنع و محل لبيع السماك و محل بيع دواجن و سوبر ماركت و مطعمين و 7 محل جزارة , وضبط 217 كجم سمك و 14 كجم بطارخ و 35 كجم لحوم مفروم و 25 كجم لانشون و5 كجم كبده و 53 كجم دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 43 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وتم تحرير محاضر المخالفة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.