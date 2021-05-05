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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ١٥ الف شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات خلال 24 ساعة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (15943) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (15883) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (60) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة. و تحرير (1201) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (569) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (8082) أرجيلة.

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ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة. و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .

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